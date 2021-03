Dominic Fritz, despre carantinarea municipiului Timisoara: "Este necesara pentru a preveni un colaps, altfel iminent, al sistemului sanitar"

Presedintele CJ Timis cere incetarea carantinei

"Imi pare rau de incertitudinea prin care timisorenii au trecut in acest weekend si am un respect urias pentru eforturile pana la limita pe care multi le fac pentru a razbi in aceste vremuri. Carantinarea zonei metropolitane Timisoara este necesara pentru a preveni un colaps, altfel iminent, al sistemului sanitar. Alte variante de a opri cresterea rapida a ratei de infectare din pacate nu exista", a scris primarul Dominic Fritz pe pagina sa de Facebook La randul sau, presedintele Consiliului Judetean Timis a cerut incetarea carantinei formale si aplicarea de urgenta a masurilor suplimentare de reducere a ratei de infectare.Alin Nica si-a cerut scuze populatiei pentru "modul abuziv si ineficient in care Raed Arafat si Vlad Voiculescu au ales nu doar sa ignore suferinta timisorenilor, ci sa le-o sporeasca". "Parintii sunt nevoiti sa isi lase copiii singuri acasa, fara supraveghere si fara educatie, ca sa nu isi piarda locul de munca. Ati distrus economia locala, ati calcat in picioare industria de servicii si operatori economici care platesc bani multi la bugetul de stat. Ingenunchiati cetatenii care finanteaza sistemul medical. Toate acestea dintr-un orgoliu stupid si un joc pueril de imagine", a adaugat Nica.Reamintim ca Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, doctorul Raed Arafat, a semnat duminica, 21 martie, un ordin prin care este prelungita masura carantinarii in Timisoara si in comunele Mosnita Noua, Ghiroda, Giroc, Dumbravita.Masura, care este valabila pentru 72 de ore, are aplicabilitate imediata din data de 20.03.2021, ora 00.00."Ca urmare a situatiei existente in perimetrul format din raza administrativ-teritoriala a municipiului Timisoara si a comunelor limitrofe, unde rata de incidenta este ridicata, iar in baza datelor furnizate de CNCCI, gradul de ocupare a paturilor COVID ATI in judetul Timis, a atins capacitatea maxima, in vederea limitarii riscului ridicat de transmiterea a coronavirusului SARS-CoV-2 printre comunitatile vizate, s-a stabilit prelungirea carantinei pentru inca 72 ore pentru ariile teritoriale din Judetul Timis, respectiv, municipiul Timisoara si comunele Mosnita Noua, Ghiroda, Giroc, Dumbravita, cu aplicabilitate imediata din data de 22.03.2021, ora 00:00", arata o informare a GCS.