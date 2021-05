Unde a fost prinsa de politie o adolescenta de 15 ani care intentiona sa treaca ilegal frontiera

"In data de 12.05.2021, in jurul orei 20.20, la Punctul de Trecere a Frontierei Bors, s-a prezentat pentru a iesi din tara in calitate de sofer, un cetatean roman, care conducea un microbuz inmatriculat in Romania. In mijlocul de transport mai calatoreau ca pasageri doi cetateni romani , un barbat si o femeie, in varsta de 41, respectiv 35 de ani. Cu ocazia controlului mijlocului de transport, politistii de frontiera au descoperit pe bancheta din spate, ascunsa sub o patura, o minora, cetatean roman, in varsta de 15 ani", se arata intr-un comunicat al Politiei de Frontiera.In urma verificarilor politistii au stabilit ca cei doi cetateni romani sunt unchiul si matusa fetei.Tinerei nu i-a fost permisa iesirea din Romania , ulterior fiind preluata de catre reprezentantii Directiei Generale de Asistenta sociala si Protectia Copilului a judetului Bihor.In cauza, politistii de frontiera au intocmit actele de urmarire penala sub aspectul savarsirii infractiunii de complicitate la tentativa de trecere ilegala a frontierei de stat pentru rudele minorei, urmand ca la finalizarea cercetarilor sa fie luate masurile legale care se impun.