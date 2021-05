Fum intr-un salon Covid-19 de la Spitalul de Urgenta Pitesti. Personalul a scos din priza concentratorul de oxigen

"Precizam ca in aceasta dimineata, in Sectia de Boli Infectioase din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti a avut loc un incident, care, datorita personalului medical, nu s-a soldat cu victime, dar nici cu pagube materiale. In jurul orei 4: 30, intr-unul din saloanele in care sunt tratati pacienti diagnosticati cu noul coronavirus a fost semnalat miros de fum. Cadrele medicale au actionat imediat. Prelungitorul care alimenta cu electricitate un concentrator de oxigen a fost scos din priza si, astfel, evitata producerea un incendiu", a transmis, duminica, purtatorul de cuvant al Spitalului Judetean de Urgenta Pitest, Cristina Cazacu.Potrivit acesteia, la fata locului au fost chemati reprezentantii Inspectotarului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arges care au constatat ca nu sunt probleme."De asemenea, echipa care asigura continuu mentenanta a stabilit ca prizele de oxigen sunt functionale, singura defectiune fiind la acel prelungitor care a fost inlocuit. Mentionam ca cele doua persoane internate in respectivul salon au fost mutate imediat, fara ca starea de sanatate sa le fie afectata de acest incident", a mai precizat Cazacu.