Fundatia Altex a livrat catre Inspectoratele Scolare Judetene toate cele peste 540.000 de echipamente de protectie ridicata in valoare de peste 1 milion de euro

Lista pentru distribuirea mastilor si a costumelor de protectie ridicata a fost realizata de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii, monitorizarea procesului de distributie fiind asigurata prin Directia Generala Invatamant Preuniversitar din cadrul Ministerului, Inspectoratele Scolare Judetene fiind responsabile cu nominalizarea scolilor la care vor ajunge.Fundatia Altex a asigurat livrarea donatiei in cel mai scurt timp, data fiind necesitatea stringenta a acestor echipamente. Procesul a implicat semnarea unui contract de sponsorizare cu fiecare dintre cele 43 de Inspectorate Scolare Judetene cuprinse in lista oferita de Ministerul Educatiei si Cercetarii.Cele peste 500.000 de masti de protectie ridicata au ajuns in cantitati egale in 10 judete unde s-a identificat cea mai mare nevoie: Alba, Arad, Brasov, Caras-Severin, Hunedoara, Iasi, Mehedinti, Olt, Timis si Tulcea. Mastile de protectie pot fi folosite atat de elevi, cat si de catre profesori. Costumele speciale de protectie de unica folosinta, destinate celor care fac atat triajul elevilor, cat si cadrelor didactice, au fost distribuite in toate judetele din tara, fiecare judet primind 750 de bucati, in timp ce in Bucuresti au fost livrate 1.688 costume de protectie."Acest echipament de protectie ne ajuta in mod direct sa fim zi de zi alaturi de elevi. Este necesar sa ne protejam impotriva noului coronavirus prin toate mijloacele pe care le avem, fara sa intrerupem pentru prea mult timp interactiunea directa intre profesori si cursanti. Contactul direct este esential pentru o educatie completa," a declarat Puscas Ionel, Inspectorul Scolar General al Capitalei.Toate mastile de protectie respecta cele mai inalte standarde de calitate si performanta de pe piata si sunt produse in conformitate cu Directiva 2016/425/EU, avand standard 149:2001+A1:2009, FFP2 si fiind certificate de Notified Body cu numarul 0158 (Dekra Testing and Certification Gmbh Germany)."O educatie performanta este esentiala pentru viitorul Romaniei. Ultimul an a fost foarte greu pentru fiecare dintre noi, iar invatamantul romanesc a fost printre cele mai afectate sectoare. Sanatatea tinerilor si a personalului din invatamant este foarte importanta, insa consideram ca procesul educational trebuie sa continue, luand toate masurile necesare de protectie. Prin aceasta donatie dorim sa contribuim la desfasurarea fara intreruperi a orelor. Suntem convinsi ca prin efort concentrat, tinerii pot trece cu bine prin aceasta pandemie fara ca educatia lor sa aiba de suferit," a declarat Mihaela Mitescu, Presedinte Fundatia Altex.Donatia face parte din strategia Fundatiei Altex de a sprijini educatia din Romania, unul dintre cei trei piloni ai organizatiei, alaturi de protejarea mediului inconjurator si implicarea in rezolvarea situatiilor de urgenta. De la inceput, Fundatia Altex si-a luat angajamentul sa fie un partener implicat direct si activ in schimbarile din Romania pentru bunastarea societatii.