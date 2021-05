Fundatia Wilo, partener al celei de a-XVII-a editii a Concursului International George Enescu

"Promovarea culturii, a diversitatii, creativitatii si excelentei sunt puncte de reper in activitatea companiei, care are deja o indelungata traditie in sustinerea Festivalului si a Concursului International George Enescu, fiind partener inca din anul 2014. Sponsorizam finala sectiunii de pian ce va avea loc pe 23 mai incepand cu ora 18.00. Orchestra Filarmonicii George Enescu va fi dirijata de celebrul maestru John Axelrod. Va incurajam sa nu ratati reprezentatiile deosebite din cadrul concursului si ne bucuram ca ne putem aduce contributia, oferind cateva momente pretioase de frumusete artistica iubitorilor de muzica clasica din Romania si din lume", explica Oliver Hermes, Presedinte si CEO al Grupului Wilo.Tinerii muzicieni aleg viata si frumusetea. Wilo este alaturi de ei.Concursul International George Enescu functioneaza ca o platforma de lansare pentru viitorii muzicieni de marca ai lumii si de promovare a compozitiilor lui George Enescu in randul noii generatii de artisti. Competitia este, astfel, o completare fireasca a celebrului Festival George Enescu.Concursul cu tema #FrumuseteInViata reuneste in perioada 12 mai - 23 mai, in Semifinale si Finale, 21 de tineri artisti din 11 tari care se dueleaza prin portative muzicale pentru titlul de cea mai buna reprezentatie.Concursul are patru sectiuni - vioara, violoncel, pian si compozitie - si se situeaza in top cinci la nivel mondial in peisajul competitiilor de muzica clasica, fiind singurul eveniment de acest fel organizat in Romania care respecta standardele Federatiei Mondiale a Concursurilor de Interpretare Muzicala.In contextul agravarii situatiei generate de pandemia de COVID-19 pe plan mondial, Concursul International George Enescu s-a reorganizat, in premiera, in doua faze distincte: primele doua etape ale Competitiei au fost organizate online in luna septembrie 2020, conform calendarului initial, iar Semifinalele si Finalele fiecarei sectiuni au fost reprogramate pentru luna mai 2021, la Ateneul Roman din Bucuresti.Ca lider in tehnologie si inovatie, Wilo apreciaza si sustine demersurile ingenioase de business care plaseaza digitalizarea in centrul politicilor de dezvoltare. In acceptiunea Wilo, un eveniment muzical cu o asemenea anvergura la nivel de diplomatie culturala derulat in format digital si fizic aduce plus-valoare tuturor celor implicati, de la organizatori, parteneri, participanti si bineinteles public, cu totii descoperind pentru cateva momente ce inseamna #FrumuseteInViata."Fara indoiala, aceasta competitie aduce la un loc cei mai buni profesionisti, ajutandu-i sa-si testeze limitele si sa-si transforme visurile in realitate. In rolul meu ca presedinte si CEO al Grupului Wilo, am responsabilitatea a 8000 de angajati din toata lumea. In jurul meu au loc momente pline de frumusete, cand oamenii din diferite tari se solidarizeaza intre ei. Relatiile de incredere sunt fundamentale pentru societate, dar si pentru businessul nostru. Trebuie sa inventam noi cai, in aceste vremuri de distantare sociala, pentru a face relatiile si mai profunde si pentru a trai emotia impreuna. Sunt convins ca evenimentele culturale au un potential real sa contribuie la o viata mai frumoasa", precizeaza Oliver Hermes.Toate reprezentatiile vor putea fi vizionate in direct, online, pe platforma Concursului Enescu. Precizam ca accesul publicului la Semifinale va fi gratuit, iar cel la Finale si restul concertelor se va face pe baza de bilet sau de abonament platit."Sustinem excelenta si incurajam cat mai multa #FrumuseteInViata in calitate de partener de traditie al Festivalului si Concursului International George Enescu si ramanem dedicati evenimentelor culturale care au potentialul de a aduce oamenii impreuna si de a schimba mentalitati. Suntem onorati sa va lansam invitatia de a urmari online si offline acest concurs deosebit pentru a va bucura de arta care infrumuseteaza viata", conchide Mariana Corlaci - Marketing Manager, Wilo Romania.Dupa finalizarea Concursului, in perioada 28 august si 26 septembrie 2021, va incepe Festivalul International George Enescu 2021, ajuns in acest an la cea de-a 25-a editie.Wilo Romania face parte din grupul Wilo SE - producator premium in domeniul pompelor si sistemelor de pompare pentru instalatiile de incalzire, climatizare si racire, alimentarii cu apa si evacuarii apei uzate. Produsele Wilo sunt inalt tehnologizate, prezinta usurinta in utilizare si eficienta energetica, standarde confirmate si de apartenenta la organizatiile REHVA ( www.rehva.eu ) si AHCA (Agency for Health Care Administration).Fondata in 1872, ca fabrica de produse din cupru si alama de catre Louis Oplander, compania are peste 7,500 de angajati, in reprezentante din mai mult de 60 de tari. In Romania, Wilo este prezenta din anul 1998. In 2020, dupa 18 luni de la demararea proiectului de constructie, Wilo a inaugurat noul sediu al companiei in Romania, cu birouri moderne, construite pe o suprafata de 1,800 mp si spatii pentru servicii de depozitare, asamblare si reparatii, extinse pe 2,700 mp. Hub-ul din Soseaua Odai 24 din Otopeni este dotat cu linii de asamblare pentru grupuri de pompare apa rece, pentru stingere incendiu in conformitate cu normativul de siguranta la foc a constructiilor cu indicativul P118, hidrofoare si pompe submersibile. Toate sunt produse conform directivelor Europene aflate in vigoare. Noul sediu din Romania va functiona ca Hub Regional, de unde operatiunile companiei vor fi gestionate pentru 10 tari din Europa de Est.