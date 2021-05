Se opreste furnizarea caldurii in Bucuresti

"Astfel, incepand cu data de 4 mai 2021, sunt initiate procedurile de oprire a furnizarii energiei termice pentru incalzire catre consumatorii racordati la sistemul centralizat de termoficare din Municipiul Bucuresti. Oprirea agentului termic pentru caldura este facuta progresiv, prin reducerea temperaturii de livrare si prin inchiderea instalatiilor catre consumatori , efectele fiind resimtite pe tot parcursul urmatoarelor 72 de ore", precizeaza Termoenergetica."Masura este luata in conformitate cu prevederile articolului nr. 117 din Regulamentul pentru furnizarea si utilizarea energiei termice, modificat prin H.G. 337/2018, care precizeaza ca "oprirea incalzirii se face dupa trei zile consecutive in care temperatura medie a aerului exterior depaseste +10 grade Celsius, intre orele 20.00 - 06.00".De la aceasta masura fac exceptie obiectivele speciale - spitale, crese, scoli, gradinite, etc. - in cazul carora sistarea serviciilor de incalzire se va face la solicitarea scrisa a reprezentantilor acestor institutii.In aceasta iarna in Capitala au fost mai multe probleme in furnizarea caldurii si a apei calde . Primarul Nicusor Dan a promis insa ca iarna viitoare, o parte din aceste probleme se vor rezolva.