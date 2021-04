Ireal: O femeie si un barbat din Galati au fost surprinsi in timp ce furau dale pentru pavarea trotuarului, ziua, intr-o zona cu trafic VIDEO

Tanarul care i-a surprins a postat filmarea pe pagina sa de Facebook "Dalele alea din beton pentru constructia trotuarului din Galati, au fost apreciate! Cetatenii model le-au bagat la portbagaj... Aveti stofa de politicieni voi, ma. Maine o sa le aduceti inapoi, la lumina girofarului!" scrie acesta in mesajul care insoteste filmarea.Politia s-a autosesizat, dupa ce imaginile au fost vazute de zeci de mii de oameni si distribuite de sute, dintre ei."In urma aparitiei in spatiul public, pe un site de socializare, a unor imagini cu doua persoane filmate in timp ce ar sustrage dale din beton necesare reabilitarii unui trotuar din municipiul Galati, politistii s-au autosesizat cu privire la savarsirea infractiunii de furt. Cele doua persoane au fost identificate in scurt timp, este vorba despre un barbat in varsta de 46 ani si de o femeie in varsta de 57 ani, ambii din municipiul Galati", a transmis IPJ Galati. Cei doi au fost condusi la sediul Sectiei 4 Politie pentru audieri, iar prejudiciul a fost recuperat in totalitate.