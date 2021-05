Vantul puternic a facut prapad in Capitala: 159 de copaci cazuti si 43 de autoturisme avariate. Alte 14 judete afectate de ploile abundente

Totodata, in localitatea Cociuba Mica din judetul Bihor , preventiv, au fost evacuate/autoevacuate la rude 30 de persoane. In prezent, 24 dintre persoane s-au intors la locuinte, iar sase au ramas la rude.Traficul feroviar a fost temporar blocat pe magistrala CFR 300 Bucuresti - Brasov pe raza localitatii Floresti din cauza unui copac cazut peste calea ferata.Traficul rutier este blocat pe un drum national (DN76/BH) si un drum comunal (DC 97/BH). De asemenea, a fost temporar afectat traficul pe un drum national (DN7/HD) si trei drumuri judetene (DJ 763, DJ 768B/BH si DJ 675/GJ).Au fost trimise sase mesaje de informare a populatiei prin sistemul RO-ALERT, in contextul avertizarilor hidrometeorologice emise la nivelul a cinci judete - Alba, Arad, Bihor, Cluj si Hunedoara.- in Capitala s-a intervenit pentru inlaturarea a 43 elemente de constructie aflate in pericol de cadere si pentru degajarea a 159 copaci de pe carosabil, a cinci stalpi de electricitate/telefonie, fiind avariate 43 de autoturisme.- la Topoloveni s-a intervenit pentru degajarea unui copac rupt, iar in Parvu Rosu s-a actionat pentru degajarea unui copac rupt.- in localitatea Cociuba Mica s-a actionat pentru evacuarea apei dintr-o curte inundata. Totodata, preventiv au fost evacuate/autoevacuate la rude 30 de persoane care au locuintele dispuse in apropierea cursului de apa Crisul Pietros;- la Cabesti s-a intervenit pentru evacuarea apei din trei curti, iar la Harsesti pentru evacuarea apei din 10 beciuri si 10 curti;- la Joseni s-a actionat pentru scoaterea apei dintr-o curte, dar si la Belejeni;- pe DJ 763, pe raza localitatii Pietroasa, circulatia rutiera s-a desfasurat temporar cu dificultate din cauza apei care a inundat carosabilul;- pe DN 76, la Draganesti, circulatia rutiera este blocata din cauza unui pod avariat de apa, accesul catre localitate realizandu-se pe rute ocolitoare, iar pe DC 97, pe raza localitatii Capalna, circulatia rutiera este blocata de apa, ca urmare a revarsarii raului Crisul Negru;- la nivelul judetului, echipe mixte ISU, SVSU si SGA actioneaza pentru consolidarea digurilor de aparare cu saci de nisip pe Crisul Pietros, in Cociuba Mica, si pe Crisul Negru, in localitatile Poienii de Jos si Saud.- in municipiul Braila s-a intervenit pentru degajarea a trei copaci rupti de vant.- in municipiul Constanta s-a intervenit pentru degajarea a patru copaci rupti, a unei macarale doborate de vant pe carosabil si a unor elemente de constructie la doua imobile, fiind avariate trei autoturisme.- in Targoviste s-a intervenit pentru degajarea a doi copaci cazuti pe carosabil.- in Craiova s-a intervenit pentru evacuarea apei dintr-o curte la un operator economic si pentru degajarea a cinci copaci rupti de pe carosabil, fiind avariate patru autoturisme.- in municipiul Giurgiu s-a intervenit pentru degajarea a doi copaci rupti. Arbori doborati de vant au mai fost si in localitatile Vieru si Varlaam.- pe DJ 675, la Ticleni, circulatia rutiera a fost temporar blocata de doi copaci rupti de vant.- in localitatea Bretea Romana s-a intervenit pentru degajarea a doi copaci cazuti pe carosabil, fiind avariat un autoturism;- in Dobra s-a intervenit pentru evacuarea apei dintr-o curte, iar pe DN 7, la Lesnic, circulatia rutiera a fost temporar oprita pentru degajarea unui copac rupt de vant.- la Dobroesti si Fundeni s-a intervenit pentru degajarea copacilor de pe carosabil.- la Ploiesti s-a intervenit pentru degajarea a trei copaci cazuti pe carosabil, fiind avariate doua autoturisme, iar la Campina s-a actionat pentru degajarea a doi copaci cazuti pe carosabil si cabluri de energie electrica;- traficul feroviar a fost temporar blocat pe magistrala CFR 300 Bucuresti - Brasov pe raza localitatii Floresti din cauza unui copac cazut peste calea ferata, un tren marfar fiind stationat temporar in zona.- la Turnu Magurele s-a intervenit pentru degajarea a doi copaci rupti, fiind avariat un autoturism.- in localitatea Babta s-a intervenit pentru evacuarea apei din patru curti inundate.- in Timisoara s-a intervenit pentru degajarea unui copac rupt si a unor elemente de acoperis la trei imobile.La momentul raportarii, ca urmare a manifestarii fenomenelor hidrometeorologice periculoase, sunt interventii in desfasurare in judetul Bihor pentru consolidarea digurilor de aparare pe unele cursuri de apa, precizeaza DSU