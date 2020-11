Budescu, propus director interimar al spitalului TBC. Fostul sef al DSP Sibiu a demisionat dupa gestionarea slaba a pandemiei

Propunerea a venit in Sedinta Consiliului de Administratie din 26 noiembrie, dupa ce actualul director medical, Ioan Draghila, nu a dorit sa-si mai prelungeasca mandatul, scrie publicatia Turnul Sfatului Gabriel Budescu face parte din Consiliul de Administratie al Spitalului TBC ca reprezentant al DSP. El si-a dat demisia din functia de director al Directiei de Sanatate Publica Sibiu, pe 13 noiembrie, invocand motive ce tin de starea de sanatate.Managerul spitalului TBC spune ca, pana la aceasta ora, nu s-a inscris nimeni la concursul pentru aceasta functie. Consiliul Judetean Sibiu va analiza si va decide aceasta numire.Orasul Sibiu, comuna Selimbar si orasele Talmaciu si Cisnadie au intrat in carantina de luni, 16 noiembrie, pentru doua saptamani, din cauza cresterii numarului de infectii cu noul coronavirus.Autoritatile au transmis luni, 30 noiembrie, ca in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 3.826 de cazuri noi si 138 de decese. La ATI sunt 1.251 pacienti internati.Sibiul, oras aflat in carantina din cauza numarului mare de cazuri raportat in ultimele saptamani, a inregistrat luni, 30 noiembrie, 80 de cazuri noi, ducand totalul la 14.062 si rata de incidenta, la 6,82.