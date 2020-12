Reactia Gabrielei Firea dupa acuzatiile aduse de Nicusor Dan, pe tema problemelor cu caldura din Bucuresti

"Cetatenii sunt mult mai inteligenti decat ii cred unii dintre politicieni. Postarea din aceasta seara a domnului Dan, poreclit de catre bucuresteni Frigusor, nu este altceva decat o declaratie facuta la disperare pentru ca este, cumva, intre ciocan si nicovala. De ce spun acest lucru? Motivul pentru care in aceste zile nu a fost apa calda si caldura in aproape 4.000 de blocuri - este o criza fara precedent, in timpul mandatului meu daca erau 2-300 de blocuri care pentru cateva ore sau o zi nu aveau apa calda sau caldura era o nenorocire (...) - cauza este lipsa de investitii la CET-uri. CET-urile care apartin de Ministerul Energiei si de Guvern, din pacate, nu s-a investit in ele, sunt foarte vechi, sunt piese chiar si de 50-60 de ani. O turbina buclucasa, ca sa-i spun asa, este cauza frigului din apartamente in acest moment. Oricat am vrea sa fim de ironici si de simpatici, apropo de postarea domnului Dan, nu cred ca seman cu o turbina de CET. De ce nu vine sincer in fata populatiei sa spuna: nu sunt eu de vina, ca primar, nu avem o avarie, deci nu am eu ce sa fac cu Termoenergetica, fosta RADET, este o problema la Ministerul Energiei care tine de Guvern", a declarat Firea, la Antena 3.Firea a sustinut ca pe timpul verii ministerul de resort ar fi trebuit sa realizeze reviziile la CET-uri."Era mult mai corect din partea lui sa spuna, ca primar, adevarul. Dumnealui prefera sa dea vina pe mine - oricum nu-l mai crede nimeni - in loc sa spuna adevarul si anume ca nu este el acum, pe moment, vinovat, ca nu e o avarie pe care o poate regla Termoenergetica, ci este vorba despre CET-uri care nu tin de Primarie. (...) Dumnealui vrea sa apere Guvernul si se infunda, pana la urma, chiar pe domnia sa", a adaugat Gabriela Firea.Fostul edil a spus ca nu i se poate cere lui Nicusor Dan sa rezolve in cateva luni toate problemele, dar ca nu considera normal ca acesta "sa minta" ori "sa dea vina pe greaua mostenire"."Dar ii putem solicita in schimb sa nu mai minta, sa fie sincer fata de cetateni", a adaugat Firea.Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, sustine ca actuala administratie va putea fi evaluata "punctual si in timp" in ceea ce priveste imbunatatirile aduse dupa "dezastrul" facut de fostul edil, Gabriela Firea, si ca va face tot ce este posibil pentru a rezolva problema termoficarii. "Ca sa fie foarte clar, Gabriela Firea este sursa frigului din apartamentele dumneavoastra. (...) Nu am promis miracole, ci administratie onesta si eficienta", afirma Dan.