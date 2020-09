Galati: Barbat retinut dupa ce a amenintat doua femei cu un satar, cerandu-le bautura

Potrivit sursei citate, un echipaj de jandarmerie a fost oprit de doua femei care, speriate fiind, le-au spus oamenilor legii ca un barbat aflat sub influenta alcoolului a sarit gardul casei si le-a amenintat cu un satar.Deplasandu-se la adresa indicata, jandarmii au vazut un barbat care corespundea semnalmentelor si care la vederea oamenilor legii a aruncat satarul in vegetatia din zona si a incercat sa sara gardul altei case, cu intentia de a se face nevazut.Militarii l-au urmarit si l-au prins in momentul in care escalada poarta altui imobil. Barbatul a fost condus la sediul politiei. Satarul cu care le-a amenintat pe femei a fost gasit de catre jandarmi si ridicat de la fata locului.Din declaratia celor doua femei a rezultat ca, in timp ce se aflau casa, au vazut un barbat care a sarit gardul imobilului si a venit la acestea cu un satar in mana, cerandu-le sa-i dea de baut. Femeile s-au speriat si intr-un moment de neatentie a barbatului au fugit in strada, unde au vazut echipajul de jandarmerie.Barbatul nu si-a recunoscut fapta spunand ca se afla in zona pentru a se intalni cu un prieten.Jandarmii i-au intocmit actele de sesizare pentru savarsirea infractiunilor de violare de domiciliu, amenintare si tulburarea ordinii si linistii publice. Cercetarile sunt continuate de politie.