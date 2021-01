Galati redeschide restaurantele, institutiile de cultura si salile de jocuri de noroc. Rata de infectare a ajuns la 2,15/1.000 de locuitori

Incepand cu 25 ianuarie, pentru unitatile administrativ teritoriale Galati, Branistea, Munteni si Piscu, unde incidenta cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile este mai mare de 1,5 si mai mica sau egala cu 3/1.000 de locuitori, se vor aplica pentru o perioada de 14 zile masurile prevazute in Hotararea de Guvern nr. 3 din 12 ianuarie 2021 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 13 ianuarie 2021.Prin decizia Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Galati, se redeschid restaurantele, barurile si cafenelele la interior, teatrele, cinematografele, alte institutii organizatoare de spectacole si concerte si se reia activitatea operatorilor economici licentiati in domeniul jocurilor de noroc, toate acestea in limita a 30% din capacitatea disponibila si cu respectarea tuturor normelor sanitare aflate in vigoare.Raman valabile restrictiile impuse la nivel national , cum ar fi inchiderea magazinelor la ora 21,00, restrictii de circulatie dupa ora 23,00, masca obligatorie in spatiile deschise.In judetul Galati, patru localitati - Cavadinesti, Independenta, Sendreni si Slobozia Conachi - au rata de infectare COVID-19 de peste 3/1.000 de locuitori, iar alte 11 mai mare de 1,5 si mai mica sau egala cu 3/1.000 de locuitori, din totalul de 65 de localitati. Autoritatile au ridicat restrictiile si in Capitala , incepand de luni, 25 ianuarie. Restaurantele, teatrele si salile de jocuri se redeschid la o capacitate de 30%, a anuntat prefectul Capitalei, Traian Berbeceanu.