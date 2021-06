Gara de Nord ar putea fi modernizata. Consiliul local Sector 1 anunta un proiect, in colaborare cu Ministerul Transporturilor si CFR

"Se solicita acordul Consiliului General al Municipiului Bucuresti pentru cooperarea Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti cu Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA si Municipiul Bucuresti in vederea finantarii si realizarii in comun a unor proiecte de investitii ce vizeaza promovarea mobilitatii urbane si cresterea gradului de conectivitate pe raza administrativa a Sectorului 1", prevede proiectul de hotarare.Conform modelului de protocol de colaborare din proiect, partile vor coopera pentru: reabilitare Pasaj superior km 6+645 Bucuresti-Rosiori, strapungere strada Nordului cu strada Elena Vacarescu, strapungere strada Parcului cu strada Baiculesti, prelungire strada Drumul Nisipoasa - Pod Pipera, strapungere Drumul Sabareni - Centura Bucuresti, Nod Chitila - Inchidere inel median, dezvoltarea unui coridor de mobilitate ciclistica de-a lungul liniilor de cale ferata care traverseaza Sectorul 1, amenajarea zonei pietonale din fata Complexului Feroviar Gara de Nord.Printre obligatiile Ministerului Transporturilor si CFR se numara identificarea cadrului legal aplicabil implementarii obiectivelor de investitii si instiintarea membrilor grupului de lucru cu privire la avizele/acordurile ce trebuie obtinute in acest sens. Municipalitatea are printre atributii asigurarea de consultanta specializata in domeniul sau de activitate. Autoritatii locale din Sectorul 1 ii revin obligatii printre care si identificarea si/sau asigurarea surselor de finantare pentru obiectivele de investitii.Protocolul propus are o durata de 3 ani, ce poate fi prelungita.Un alt proiect de hotarare de pe ordinea de zi a sedintei Consiliului Local de joi solicita acordul Consiliului General al Capitalei pentru cooperarea dintre autoritatea locala si Administratia Strazilor Bucuresti, in vederea finantarii si realizarii in comun a lucrarilor de interes public local referitoare la modernizarea, reconfigurarea, intretinerea si amenajarea/reamenajarea spatiilor publice situate pe reteaua stradala din Sectorul 1.Potrivit referatului de aprobare, prin realizarea acestor lucrari se asigura confortul cetatenilor din Sector si se evita: aparitia unor avarii la retelele edilitare, posibile colmatari sau distrugere a caminelor de vizitare aferente retelei de canalizare, accidente ce se pot produce din cauza starii proaste a carosabilului si a trotuarelor.