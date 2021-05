Amenzi de peste 1,1 milioane de lei aplicate de Garda de Mediu in urma controalelor din Prahova. Octavian Berceanu: E important sa reducem riscul de coruptie

"Am dat un semnal foarte, foarte bun in Prahova vizavi de modul in care institutiile statului pot sa isi faca treaba daca vor. (...) Am controlat in mod special zona de balastiere, operatorii economici care desfasoara activitati de dezmembrare auto, de depozitare si de valorificare a acestora, pentru ca aici avem si o sursa de poluare importanta. Rezultatele au fost pe masura, chiar neasteptat de bune. Cele 7 echipe care au actionat timp de 5 zile in judet au dat peste 1.100.000 amenzi, au si propus sistarea activitatii unor agenti economici, au fost si la 4 UAT-uri care au fost si ele amendate. Masurile pe care le-au dispus vor fi verificate in urmatoarele doua saptamani si atunci vom putea decide daca vom suspenda activitatile si altor agenti economici", a declarat seful GNM.El a precizat ca Prahova este un judet foarte greu, "printre cele mai grele din Romania", iar controalele au fost derulate de echipe venite din alte judete."Eu, Garda de Mediu trebuie sa privesc mult mai atent activitatea contraventionala, care e destul de semnificativa, conform datelor, in judet, si sa continui tipul acesta de descinderi cu echipe mixte din alte judete ca sa combatem cumva si posibilitatea unor acte de coruptie. Foarte important sa reducem la minim riscul coruptiei si atunci venim in judet cu echipe din alte judete, cu suportul Jandarmeriei si al Politiei si putem cumva sa scoatem la lumina activitatea economica din judet. E un judet foarte greu, e printre cele mai grele din Romania. Activitatea economica e preponderent si pe industria petroliera si aici vrem sa demaram niste controale mult mai ample la cele trei mari companii din zona", a mai spus Berceanu.Potrivit acestuia, au avut loc discutii tehnice referitoare la o serie de mecanisme si aparate care sa masoare eventuale emisii de gaz pe care pana acum nu au putut fi dovedite, discutiile vizand inclusiv schimbarea legislatiei.In context, directorul GNM s-a aratat "impresionat" de "efervescenta" activistilor de mediu din judetul Prahova, aratand ca a primit foarte multe solicitari si petitii de la acestia.