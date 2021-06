Garda de Mediu, amenzi de peste 1,2 milioane de lei dupa mai multe controale in Constanta. "Am trimis inapoi spre Olanda si Bulgaria peste 1.000 de tone de deseuri"

Berceanu a declarat, joi, intr-o conferinta de presa sustinuta la Constanta, ca in ultima saptamana, in acest judet au fost date amenzi de peste 1,2 milioane de lei pentru nereguli la legislatia de mediu."In ultima saptamana au fost 53 de controale, 55 de contraventii, peste 1,2 milioane de lei cuantum amenzi. Avem doua sesizari penale, suspendarea activitatii la trei companii, propuneri de sistare la alte cateva companii. Apare si partea de inedit, transfer deseuri ilegale, am trimis inapoi spre Olanda si Bulgaria din fericire peste 1.000 de tone de deseuri. Este o presiune permanenta pe granitele Romaniei din cauza faptului ca Europa are un supraplin in depozite si in instalatiile de sortare, iar drumurile spre Asia s-au inchis", a afirmat Berceanu.El a mentionat si cateva din neregulile gasite in judetul Constanta."In tot judetul am gasit nereguli pe depozitari de deseuri, lipsa unor autorizatii de mediu in functionarea unor agenti comerciali, depozitari si incendieri de deseuri. Am mai intrat peste agenti comerciali care pregateau pentru incendiere diferite materiale. La locul respectiv erau urme vizibile, clare, de incendiere, in trecut. Unii dintre ei poate ingropau deseuri, de aceea munca de preventie e foarte importanta pentru a stinge, a limita aceste structuri de crima de mediu care pot reprezenta un pod prin care deseuri importate sau importate sub alte denumiri sa dispara undeva pe campuri sau pe niste gropi sau pe niste balastiere", a mai afirmat Octavian Berceanu.