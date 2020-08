GCS: 730 de amenzi au fost aplicate in ultimele 24 de ore pentru nerespectarea masurilor impuse de autoritati, in contextul epidemiei de COVID-19

De asemenea, au fost constatate, vineri, trei infractiuni pentru zadarnicirea combaterii bolilor, fapta prevazuta si pedepsita de art. 352 Cod penal.In ultimele 24 de ore, au fost inregistrate 1.113 de apeluri la numarul unic de urgenta 112 si 514 la linia TELVERDE (0800.800.358), deschisa special pentru informarea cetatenilor.GCS reaminteste ca Ministerul Afacerilor Interne a operationalizat, incepand cu 4 iulie, o linie TELVERDE (0800.800.165) la care pot fi sesizate incalcari ale normelor de protectie sanitara. Apelurile sunt preluate de un dispecerat in sistem integrat si repartizate structurilor teritoriale pentru verificarea aspectelor sesizate.Totodata, GCS transmite sa se ia in considerare doar informatiile verificate prin sursele oficiale si sa se apeleze pentru recomandari si alte informatii la linia TELVERDE - 0800.800.358. Numarul TELVERDE nu este un numar de urgenta, este o linie telefonica alocata strict pentru informarea cetatenilor, valabila pentru apelurile nationale, de luni pana vineri, in intervalul orar 8,00 - 20,00.