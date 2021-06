Gelu Duminica, despre fotbalistii romani care au refuzat sa ingenuncheze: "Nu cred ca trebuie sa facem asta pentru a demonstra ca suntem impotriva rasismului"

"Nu cred ca musai trebuie sa ingenunchiem pentru a demonstra ca suntem impotriva rasismului;Nu cred ca un gest de umilinta din partea cuiva ma va face sa nu mai vad umilinta la care am fost expus timp de multe generatii;Nu cred ca un genunchi pus in pamant ma va face sa uit secolele de violuri, batai si abuzuri la care ai mei au fost expusi;Nu cred ca toti cei care au facut gestul ingenunchierii sunt, cu adevarat, promotori ai diversitatii si anti-rasismului.Prefer sa ne uitam in ochi, sa ne luam in brate, sa zambim si sa facem tot ce tine de fiecare dintre noi ca societatea in care traim sa vada in fiecare ceea ce trebuie sa vada. Bucurandu-ne de frumusetea diversitatii", a scris Gelu Duminica pe Facebook Meciul de fotbal Anglia - Romania a inceput cu un moment controversat. Doi jucatori ai nationalei Romaniei au refuzat sa ingenuncheze in semn de solidaritate cu miscarea antirasista "Black Lives Matter".Majoritatea fotbalistilor romani au urmat exemplul britanicilor si au ingenuncheat si ei, cu doua exceptii: Nicolae Stanciu , mijlocasul de la Slavia Praga, si Ionut Nedelcearu, fundasul de la AEK Atena. Cei doi au ramas in picioare si au asteptat ca partida sa inceapa.Nicolae Stanciu a explicat gestul prin care a refuzat sa ingenuncheze in semn de solidaritate cu miscarea antirasista "Black Lives Matter" la inceputul meciului Romania - Anglia. Am facut acelasi lucru , cu echipa mea, cu Slavia in sferturi, cand am jucat cu Arsenal.Mi se pare normal sa fac acest gest pentru colegul meu la Slavia, Kudela, care a primit o suspendare de 10 etape fara nici o proba, doar ca a auzit un alt coleg de-ai lui cuvantul acela pe care nu pot sa-l pronunt.Am decis sa nu ma pun in genunchi. Nu cred ca acesta este solutia", a spus Stanciu.