Gelu Duminica, despre "puritatea si moralitate" politicienilor: Stiu foarte multi care zic ca educatia sexuala nu trebuie, dar care au amante

"Eu stiu foarte multi politicieni care zic ca educatia sexuala nu trebuie, dar care au amante. Ei blameaza puritatea si moralitatea, dar sunt profund imorali in multe lucruri", a declarat Gelu Duminica, la Digi24.ro Romania are aproape un sfert (23%) dintre mamele minore din Uniunea Europeana, sub 2% dintre acestea beneficiind de servicii publice de asistenta sociala, conform unei cercetari a organizatiei Salvati Copiii.In 2018, 8.621 de fete au devenit mame inainte de varsta majoratului (10-17 ani), iar 725 dintre ele s-au aflat in aceasta situatie inainte de a implini 15 ani.