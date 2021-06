Generatia copiilor cu probleme psihologice: "Tinerii lipsiti de afectiune devin niste adulti inadaptabili" STUDIU

Copiii fara parinti ii ingrijoreaza pe specialisti

Viitorii adulti inadaptabili

Nevoia de programe de sanatate mintala

Concluziile studiului Salvati Copiii:

Medicii atrag atentia ca cei mai expusi la probleme sunt copiii ai caror parinti sunt in strainatate si care au ramas in grija rudelor, acestia fiind, de fapt, viitorii adulti inadaptabili, predispusi la dezvoltarea unor probleme psihiatrice, daca nu sunt tratate la timp."Sunt foarte multe probleme care au aparut, generate de anxietate , de scaderea capacitatii de adaptare, chiar de a retine, copiii au devenit mai irascibili, mai nervosi, viitorul li se pare mai neclar. Au aparut inclusiv tentative sau ganduri suicidare", a explicat pentru Ziare.com psihiatrul Alexandru Paziuc.Concret, unul din trei copii s-a confruntat cu stari de anxietate si a avut nevoie de consiliere si suport psiho-emotional. Procentul creste peste 50% in cazul adolescentilor, mergand spre consecinte grave, cum sunt tentativele de suicid, arata studiul Salvati Copiii. Restrictiile din pandemie au fost cele care au modificat dramatic viata copiilor, de toate varstele."La mine in cabinet au inceput sa apara parinti cu copii de 16 - 17 ani, si m-au rugat sa stau de vorba cu copiii pentru ca au niste ganduri si niste idei. Din cauza restrictiilor si a dificultatilor de adaptare, ii afecteaza aceste ganduri, unele suicidale. Copiii care raman singuri si ai caror parinti au plecat in strainatate sunt si mai afectati. Nu au niciun fel de sprijin, acesta e grosul care ma ingrijoreaza. Sunt copii lipsiti de afectivitate, de parinti care sa le fie aproape", a completat medicul Alexandru Paziuc.Potrivit acestuia, copiii lipsiti de afectiune devin niste adulti inadaptabili, niste adulti irascibili, care au dispozitie de a face toxicomanii, de a face depedente si de a reactiona impotriva propriei familii si impotriva societatii."Le va fi greu sa isi gaseasca un sprijin intr-un partener de viata. Noi cand vorbim de psihiatrie, asa cum e ea in Romania, este mai mult o psihiatrie biologica, bazata pe medicatie. Din pacate acesti copii care necesita tratament ajung tarziu la medic. Cresterea responsabilitatii psihologului scolar din gradinita e esentiala", a explicat medicul.Specialistul sustine ca, in acest context, este important ca autoritatile sa ia masuri in zona de sanatate mintala, sa ajute copilul sa faca fata stresului si sa reuseasca sa isi controleze emotiile."Trebuie sa isi faca repere clare in viata si sa depaseasca astfel momentele dificile. Nu avem programe nationale de acest gen in Romania. Nu mai zic de copiii ramasi fara parinti sau de cei cu parinti despartiti. Eu nu as dori ca un copil sa ajunga in stadiul in care sa aiba nevoie de medicatie. As dori ca acel copil sa se dezvolte intr-un mediu armonios, echilibrat, acolo unde in familie nu exista aceasta posibilitate societatea ar trebui sa se implice mai mult", a conchis psihiatrul.-Cele mai frecvente diagnostice in cazul prescolarilor au fost reprezentate de anxietate si anxietatea scolara (dificultatile de readaptare scolara).-Diminuarea concentrarii la orele online, precum si scaderea abilitatilor si a interactiunilor sociale au condus la multiplicarea episoadelor de furie si irascibilitate.-Imposibilitatea de a face activitati in aer liber si de a iesi in afara casei a intensificat comportamentele de tip anxios.