Cei mai controversati romani care combat imunizarea anti-COVID: George Becali, Olivia Steer sau Dorel Visan. "Vom crede ca a murit fix din cauza vaccinului!"

Antivaccinista Olivia Steer: Noi vom crede ca a murit fix din cauza vaccinului!

Actorul Dorel Visan: N-am nevoie sa ma vaccinez, fac automasaj energetic

Dana Budeanu: Covid este o boala strict pentru saraci

Becali: Nu ma vaccinez nici daca mor

Rasfatatul Sputnik-ului, infectat a doua oara cu Covid-19

Olivia Steer, una dintre cele mai cunoscute voci din Romania care se opune vaccinarii, distribuie pe pagina de Facebook mesaje care indeamna la nevaccinare, stiri cu continut controversat, cu informatii preliminare, fara sa fie actualizate.Spre exemplu, miercuri, 5 ianuarie, Steer distribuie stirea potrivit careia o asistenta medicala din Portugalia, in varsta de 41 de ani, a murit la 48 de ore dupa ce s-a vaccinat impotriva noului coronavirus."Stirea ca o femeie de 41 de ani, mama de doi copii, cadru medical, fara antecedente medicale, din Portugalia, a murit la 48 de ore dupa vaccinul anti-covid nu trebuie sa rasufle, nu trebuie sa circule, sa nu sperie lumea si sa nu se mai imunizeze, cred vaccinistii. Nu vrei sa afli informatia? Treaba ta! Eu si altii ca mine vrem sa stim, iar tu si altii ca tine nu ne puteti impiedica. Mai mult, noi vom crede ca a murit fix, dar fix din cauza vaccinului!", a scris Olivia Steer pe contul sau personal.Steer, care are peste 72.000 de urmaritori pe Facebook, iar ale carei postari ajung la sute de aprecieri, nu a facut insa nicio actualizare la stire, atunci cand autoritatile portugheze au anuntat ca rezultate din autopsia medico-legala efectuata nu arata nicio relatie intre deces si vaccin.Pe 15 octombrie, Ovilia Steer contesta importanta purtarii mastii de protectie in spatii inchise si transmitea un mesaj ironic: "In lumina ultimelor dovezi privind inutilitatea purtarii mastilor, in restaurante, cantine si bistrouri, se impune o singura concluzie: daca n-ar mai minca si n-ar mai respira nimeni, am fi salvati cu totii!".Actorul Dorel Visan a declarat, intr-o interventie la un post de televiziune, ca nu se va vaccina impotriva noului coronavirus, considerand ca vaccinul nu este suficient explicat, iar imunitatea organismului sau este sporita prin "automasaj energetic"."Acest vaccin care este folosit acum inca nu este explicat. Atat timp cat el amesteca informatia din celula, in credinta mea este o pornire neghioaba a stiintei, care poate sa faca modificari genetice, asa cum a facut la rosii, la castraveti si trebuie sa ne intrebam daca aceste mutatii genetice care s-au facut la legume sunt folositoare pentru om, adica daca acele legume mai sunt sau nu bune. Aceeasi problema este si cu viata", a conchis Visan.Intrebat daca se vaccineaza, aceasta a raspuns ca nu va face vaccinul anti-Covid-19."Nu, nici n-am nevoie sa ma vaccinez, eu imi conduc puterea de aparare a corpului prin niste exercitii pe care le fac, pe baza de automasaj energetic. Noi suntem energie . Fizica cuantica spune ca desi ne simtim tari, noi suntem facuti din 99,99% vid si doar 0,01% este materie. Nu mi-e frica de virus, este un virus al racelii. Au murit foarte multi oameni, dar nu au murit mai mult decat de alte boli. La acest virus, nimeni nu lucreaza pentru cauza, numai pentru efect", a mai spus actorul.Creatoarea de moda Dana Budeanu, prezenta adesea in emisiunile difuzate de Antena 3, a devenit una dintre cele mai urmarite si controversate prezente online din Romania, cu sute de mii de vizualizari pe contul sau personal de YouTube. Ea a declarat recent ca, din punctual ei de vedere, COVID-19 este o "boala strict pentru saraci"."Am repetat si o sa repet pana la finalul acestei mascarade, ca aceasta boala cum s-o numi ea este strict pentru saraci. Aceasta situatie generala este strict pentru saraci. Ati dat 7.000 de masuri pe care ati venit dupa aceea si le-ati contrazis. Corect? Corect! Acum va asteptati ca noi sa fim acesti docili, care sa nu ne opunem la nimic, si ca, domne, ce-i cu antivaccinistii, cu etc. Astea sunt niste tampenii!", a adaugat Dana Budeanu.Budeanu a declarat ca nu se va vaccina, pentru ca este "sanatoasa tun"."Pentru ce sa ma vaccinez? Sunt sanatoasa tun! Nu sunt antivaccin! Sunt deschisa, nu spun eu ce sa faca lumea. Eu nu ma vaccinez. In 21 de ani eu n-am racit, ma tratez cum ma tratez, treaba mea. Pentru ce sa ma vaccinez? Eu am calatorit tot anul, in 2020, fara masca. Daca stai la Business in avion stai fara masca, daca stai la Economic, cu saracii, obligatoriu cu masca. Cine ma contrazice ori e prost, ori minte! Eu sunt un om extrem de sanatos, ma ingrijesc si nu cred sa sunt un pericol", a mai comentat Budeanu.George Becali, patronul FCSB , sustine ca nu se va vaccina impotriva noului coronavirus, de frica implantarii unui cip."Nu mai scapam de pandemia asta! Eu nu ma vaccinez nici daca mor. Eu iau cinci picaturi dintr-un medicament si timp de un an de zile nu am probleme. E mai bun ca vaccinul. Dar nu ma vaccinez! Imi e frica.O sa vina si o sa spuna << Bai, nu am nimerit bine. Mai facem un vaccin >> . Si o mai fie unul, si inca unul... Si peste patru sau cinci azi o sa spun << Pentru ca nu putem sa tinem evidenta si sa stim bine cine a facut vaccin, trebuie sa punem cip in mana dreapta sau in frunte! E pericol mare si trebuie sa stim ce vaccinuri ai facut >>.Mai bine zic << Taie-mi capul! >> . Dar vaccin nu fac! O sa te oblige sa iti bagi cip! Si ce inseamna mana dreapta si fruntea? Inseamna Sfanta Cruce! Si asta-l are pe drac. Si o sa spuna sa-ti pui placheta cu 666 in tine. Si degeaba mai faci Sfanta Cruce pentru ca-l ai pe dracul in tine. Te manipuleaza cu 5G, cu 9G! Au si 9G!", a declarat Gigi Becali la Romania TV Iulian Capsali, cunoscut drept conspirationist si militant impotriva purtarii mastii de protectie, s-a infectat de doua ori cu Covid-19, de la inceputul pandemiei in Romania. Este cunoscut pentru declaratiile controversate pe care le-a avut de-a lungul timpului, sustinand ca pandemia este "un rahat" si ca spitalele ar trebui evitate."Despre ce rahat de pandemie vorbim cand decesele din acest an, la nivel national, sunt cam la aceleasi cote cu anul precedent, conform INS! Asistam cu totii la ridicarea unui nou cult simoniac-progresist, in care vaccinul, idolul elitelor corporatocrate, folosit in suprimarea Libertatii, trebuie sa se substituie, fiind noul cult soteriologic (salvationist), trebuie prin urmare sa-L inlocuiasca pe adevaratul Mesia", mai declara el.