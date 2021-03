Germanii de la Pegasus cer anularea marcii romanesti de biciclete Pegas. De ce nu pot sa exista ambele branduri in Uniunea Europeana

Cu sediul in Koln (Germania), ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG a chemat in instanta, in acelasi dosar, si OSIM, care a eliberat certificatul pentru marca Pegas in anul 2010, potrivit Profit.ro. Demersul in justitie al ZEG a pornit de la o decizie finala a Oficiului European de Proprietate Intelectuala (EUIPO) din 2017, prin care a fost stabilit ca cele doua marci, Pegasus (Germania) si Pegas (Romania), sunt similare si nu pot coexista pe piata UE, pentru ca s-ar crea confuzie pentru clienti, noteaza Profit.ro, care prezinta si punctul de vedere al casei de avocatura care reprezinta ZEG in dosarul deschis la Tribunalul Bucuresti.In cazul in care cererea ZEG va fi admisa, compania Atelierele Pegas va trebui sa renunte de indata la utilizarea marcii Pegas sau a oricarei denumiri similare cu Pegasus (si grafica protejata de ZEG), inclusiv ca nume comercial sau in mediul online. De asemenea, vor fi puse in discutie si reparatii financiare.La solicitarea Profit.ro, OSIM a transmis ca a devenit parte in dosar in baza prevederilor articolului 101 din Legea 84/1998 privind marcile si indicatiile geografice, care spune ca "La cererea instantei judecatoresti, OSIM este obligat sa inainteze acesteia actele, documentele si informatiile necesare judecarii cauzei cu care a fost investita".Contactati de Profit.ro, reprezentantii Atelierele Pegas nu au transmis un punct de vedere pana la publicarea stirii.