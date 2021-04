Gheorghita: Am discutat cu colegii de la STS incat sa avem posibilitatea de a modifica centrul pentru cea de-a doua doza

"Am luat in calcul asta, dar in mod deosebit pentru tipul de vaccin pentru care exista locuri libere in centrul in care vrei sa mergi. De exemplu, daca in Bucuresti exista locuri libere, sigur ca te poti duce sa faci rapelul acolo, nu este absolut nicio problema. Chiar astazi am discutat cu colegii de la STS incat sa avem aceasta posibilitate de a modifica centrul pentru cea de-a doua doza. Cred ca zilele acestea va fi deja disponibila (posibilitatea de a modifica centrul pentru rapel - n.r.), se lucreaza deja la acest lucru", a afirmat Valeriu Gheorghita , joi seara, la Digi 24.Conform medicului, cel mai probabil de la inceputul saptamanii viitoare ar urma sa fie disponibila aceasta facilitate. Pana atunci, cei care doresc se pot adresa direct centrelor apropiate domiciliului."In situatii punctuale evident ca nu trebuie ca un om sa se mai deplaseze la sute de kilometri, poate sa faca acest lucru intr-un centru de vaccinare mai apropiat de localitatea in care locuieste. Este preferabil sa se anunte cu 72 de ore la centrul respectiv ca am de facut rapel tocmai pentru a nu lua din dozele persoanelor care sunt deja programate", a explicat Gheorghita.Acesta a adaugatt ca in intervalul precizat pentru fiecare tip de vaccin ar urma sa existe posibilitatea modificarii datei, cu respectarea acestui interval, respectiv 42 de zile pentru serul Pfizer, 35 de zile Moderna si 12 saptamani pentru AstraZeneca.