Valeriu Gheorghita, declaratie contradictorie: "Daca avem doze care se pot irosi, orice persoana poate sa se vaccineze, doar nu o sa le aruncam". Ce spunea in cazul "managementului defectuos" de la Gaesti

"Aceastapoate prelua si ne dorim sa preia inclusiv acest rol in care daca sunt persoane care nu se prezinta din varii motive, conform programarii pe care o au, sau se regaseste la centrul de vaccinare o contraindicatie pacientul respectiv are febra si nu poate sa fie vaccinat, vor fi notificate persoanele din lista de asteptare sa se prezinte in timp util pentru efectuarea vaccinarii. Vor fi persoane din etapa a doua.Din acest motiv vrem sa avem aceasta functionalitate a platformei de programe si sunt convins ca o sa si reusim", a declarat Gheorghita, intrebat duminica, la Digi 24, despre afirmatiile lui Raed Arafat potrivit carora in etapa a doua a campaniei de vaccinare se pot imuniza inclusiv persoanele care nu sunt incluse in aceasta etapa, daca raman doze de vaccin nefolosite.El a precizat ca daca se ajunge in situatia ca dozele respective s-ar irosi ca nu ar avea cui sa fie administrate, atunci orice persoana poate sa fie imunizata."In situatia in care suntem realmente pusi in fata faptului sa avem doze care se pot irosi si nu mai avem cui sa le administram, evident ca orice persoana in acea situatie poate sa beneficieze de vaccinare pentru ca doar nu o sa aruncam dozele si sa ramana nefolosite.Dar in situatia asta este important sa incercam sa identificam persoanele care au cea mai mare nevoie de acele doze, respectiv persoanele care ideal sunt programate a doua zi sau a treia zi si care pot sa fie mobilizate sa se prezinte la centrul de vaccinare pentru ca noi nu aflam intr-un minut ca nu mai avem persoane programe,si cate doze de vaccin mai avem disponibile. Lucrurile astea nu le afli cu un minut inainte sa se termine programul la centrul de vaccinare. Cred ca o coordonare buna la nivelul fiecarui centru de vaccinare ne asigura o rata maximala de utilizare a dozelor", a completa Valeriu Gheorghita.In urma cu doua saptamani, in prima etapa de vaccinare, Valeriu Gheorghita vorbea despre "management defectuos", facand referire la un anunt al directorului Spitalului din Gaesti, Laurentiu Belusica, care invita la vaccinare orice persoana doreste, motivand ca i-au ramas doze de vaccin incepute care, altfel, riscau sa fie aruncate.Atunci, Valeriu Gheorghita declara: "Am luat si noi la cunostinta de situatia de la spitalul din Gaesti si pot sa va spun urmatoarele lucruri: faptul ca au fost vaccinate astazi persoane care nu apartin etapei 1 nu este o tragedie. Pana la urma important este ca au fost vaccinate.Faptul ca nu s-au respectat procedurile si anume beneficiarii vaccinurilor sa fie cei din etapa 1, asa cum prevede strategia, pentru ca nu intamplator aceasta etapizare a fost facuta tocmai pentru a echilibra disponibilitatea reala a vaccinurilor cu persoanele care au cea mai mare nevoie sa fie vaccinate in aceasta perioada, acest aspect urmeaza sa fie verificat. Din acest punct de vedere vorbim local de un management defectuos".Cazul de la Gaesti a atras un val de reactii publice, multe dintre ele in favoarea managerului spitalului. Ministerul Sanatatii a trimis la unitatea sanitara un control, insa nu au fost gasite niciun fel de nereguli, dupa ce s-a constatat ca managerul spitalului nu vaccinase nicio persoana care nu se incadra in prima etapa de imunizare.