Gheorghita, despre informatiile publicate de Voiculescu: Nu am facut plangere, am facut o informare la solicitarea premierului. Datele trebuie validate, pot fi erori

Publicarea datelor care nu au fost validate

Problemele intre Gheorghita si ministrul Sanatatii au inceput de cand Vlad Voiculescu a preluat mandatul in guvernul Citu. Valeriu Gheorghita a fost intrebat, marti, intr-o confernta de presa, daca i-a facut premierului o plangere cu privire la publicarea de catre Ministerul Sanatatii a unor date referitoare la vccinare si a raspuns: "Eu nu am facut plangere, am facut o informare premierului, la solicitarea dumnealui, legata de datele privitoare la activitatea de vaccinare, respectiv modalitatea prin care aceste date sunt puse in mediul online si ce informatii sunt prezentate".Gheorghita a explicat si care ar fi problemele legate de publicarea unor date care nu au fost validate."Toate aceste informatii, in opinia noastra si a specialistilor, necesita a fi validate inainte de a fi puse in mediul online, pentru ca pot sa fie erori de selectare in centrele de vaccinare. Aceste erori se corecteaza cu o intarziere de cel putin 24 de ore si (..) pot sa genereze o serie de interpretari eronate pe baza unor date care sunt nevalidate", a aratat Gheorghita.Premierul Florin Citu a anuntat ca vor fi facute verificari daca Ministerul Sanatatii a respectat legislatia atunci cand a publicat date referitoare la pandemie, precizand ca erau necesare mai multe avize.