Coordonatorul campaniei de vaccinare spune ca nu vor fi sincope in aprovizionarea cu dozele de vaccin, dupa ce Pfizer va trimite mai putine decat anuntase initial

"Nu vor aparea sincope. Cu siguranta vom primi saptamanal transele de vaccinuri si chiar aceasta diferenta, pe care o pierdem in aceasta saptamana, va fi recuperata in a doua jumatate a lunii februarie. Pfizer a explicat cat de poate de clar aceasta scadere din aceasta saptamana este cauzata practic de modificari in liniile de productie pentru ca se doreste cresterea importanta a capacitatii de productie ca din al doilea trimestru sa putem primi mult mai multe doze decat era programat initial, avand in vedere ca la nivelul Comisiei Europene a fost extins contractul cu Pfizer pentru inca 300 de milioane de doze", a explicat Valeriu Gheorghita, intrebat duminica la Digi 24 daca se teme ca vor aparea sincope din punctul de vedere al aprovizionarii cu dozele de vaccin necesare.Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a anuntat ca a cincea transa de vaccin Pfizer BioNTech de 87.750 de doze va sosi luni in Romania pe aeroporturile din Otopeni, Cluj-Napoca si Timisoara si apoi va fi distribuita catre centrele de stocare din tara, transportul fiind asigurat de firma producatoare, inclusiv pe cale terestra.Pfizer a anuntat sambata un "plan" care trebuie sa-i permita sa limiteze cu o saptamana intarzierile de livrari de vaccin contra COVID-19, in momentul in care Europa este ingrijorata ca livrarile de doze vor intarzia "trei, patru saptamani", conform AFP.Grupul american Pfizer, asociat cu laboratorul german BioNTech, a avertizat vineri ca nu va fi in masura, pana la inceputul lui februarie, sa furnizeze in tari din UE cantitatile saptamanale la care s-a angajat.In ultimul lor comunicat, Pfizer si BioNTech au afirmat ca fabrica din Puurs "va avea o reducere temporara a numarului de doze livrate saptamana urmatoare".