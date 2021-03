Gigi Becali, atac xenofob la adresa lui Raed Arafat: "Hotaraste el, musulman, ce facem noi? Cum sa ma tii pe mine in cusca?"

"Pastele e Paste , e mare sarbatoare . Nu ne intereseaza masca, nu tinem cont de carantina. Sa fie sanatos Arafat ca e musulman. Hotaraste el musulman ce facem noi? Eu ies cand vreau eu, nu sunt animal sa ma bagi in cusca. Sa dea amenzi, sa bage in puscarie", a declarat Becali la Romania TV."Restul romanilor, daca gandesc asa, sa faca si ei ca mine. Cum sa ma tii pe mine in cusca? Ce treaba am EU cu Arafat? El este musulman, eu sunt ortodox", a mai spus afaceristul.Citeste si: