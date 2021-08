Marian Godină și-a făcut public salariul încasat în ultima lună. "Vor fi cârcotași care vor spune că e fără sporuri"

Din fluturaș rezultă că Marian Godină a încasat 4.388 de lei, cu tot cu sporuri."Azi sunt liber, iar ieri mi-a intrat salariul, așa că sunt cu banu' pă mine.P.S. ăsta e totalul primit pe card, cu sporuri și tot ce trebuie. Asta pt că vor fi cârcotași care vor spune că e fără sporuri. Tot pentru acuratețe, cred că am avut și câteva zile din luna în plată care m-au prins în concediu de odihnă, deci e ceva mai mic decât de obicei. Au fost luni în care am luat chiar și 5000 de lei, dar atunci am prins multe sâmbete și duminici. Vechime în poliție 15 ani", a scris Godină pe Facebook.