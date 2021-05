Google va lansa un dermatolog virtual bazat pe inteligenta artificiala, care va permite identificarea rapida a bolilor de piele

Tehnologia, validata intr-o lucrare publicata in revista Nature anul trecut, este aproape la fel de buna ca un dermatolog la identificarea a 26 de afectiuni ale pielii si mai precisa decat medicii si asistentele de ingrijire primara din studiu. Noul instrument de cautare, care va fi lansat mai tarziu in acest an, serveste ca un alt exemplu al modului in care compania crede ca poate sprijini medicii si pacientii prin intermediul produselor de zi cu zi. Asistentul dermatologic se va gasi in Cautarea Google si necesita o conexiune 3G minima . Pentru ao utiliza, o persoana trebuie sa ofere consimtamantul si apoi sa incarce trei fotografii bine iluminate. Programul le va pune o serie de intrebari despre starea lor. Puteti ocoli aceasta sectiune, dar managerul de produs Google si medicul Dr. Lily Peng spune ca raspunsul la aceste intrebari va face rezultatele mai precise.Apoi instrumentul va afisa o lista de posibile meciuri, primii trei fiind cei mai probabili vinovati. Daca AI este mai putin increzator in sugestiile sale, va observa ca inca invata despre anumite conditii. In plus fata de denumirea starilor pielii, instrumentul va afisa articole si alt continut conex.Utilizatorii isi pot salva rezultatele, le pot sterge sau le pot dona pentru eforturile interne de cercetare ale Google. Pentru cei care aleg sa salveze sau sa doneze, datele sunt criptate atat in stocare, cat si in tranzit, iar compania spune ca nu va folosi datele pentru a viza anunturile.In cei trei ani de cercetare si dezvoltare care au fost necesari crearii acestui instrument, Google si-a instruit asistentul dermatologic cu privire la milioane de imagini ale pielii dezidentificate.Pentru a se asigura ca tehnologia sa functioneaza in functie de tipurile si tonurile de piele, Google a colaborat cu 17 clinici pentru a aduce 65.000 de fotografii dezidentificate ale pielii pacientilor. Acum poate identifica 288 de afectiuni ale pielii, parului si unghiilor dintre cele peste 3.000 de afectiuni care intra in sfera unui dermatolog, potrivit Academiei Americane de Asociatie Dermatologica.Google spune ca asistentul sau dermatologic nu este un instrument de diagnosticare, desi atat guvernele SUA, cat si guvernele europene l-au clasificat drept un dispozitiv medical cu risc scazut. Mai degraba, instrumentul ar trebui sa ajute pacientii in timp ce se angajeaza cu medicul lor. "In calitate de medic, vreau sa ma asigur ca pacientii mei au informatiile si instrumentele de care au nevoie pentru a lua cele mai bune decizii si pentru a veni la clinica cu adevarat informati", spune Karen DeSalvo, ofiterul sef de sanatate Google si fostul secretar asistent pentru sanatate la Departamentul de Sanatate si Servicii Umane din Statele Unite sub administratia Obama.Tehnologia are, de asemenea, potentialul de a ajuta medicii sa faca diagnostice mai bune la clinica. Desi nu depaseste dermatologii, poate ajuta nespecialistii. Un studiu recent JAMA a constatat ca tehnologia a imbunatatit atat capacitatea medicilor de asistenta primara, cat si a asistentilor medicali de a identifica afectiunile pielii. Acesta ar putea fi un ajutor special pentru medicii din zonele rurale, unde exista putini dermatologi. De asemenea, ar putea ajuta pacientii carora le este greu sa gaseasca ingrijiri dermatologice.Cand oamenii nu pot accesa un dermatolog, ei apeleaza deja la web pentru raspunsuri. In fiecare an, Google adreseaza 10 miliarde de interogari de cautare legate de probleme cu pielea, parul si unghiile, dar utilizatorii gasesc informatii relevante doar 13% din timp.