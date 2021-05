Gradina zoologica din Piatra Neamt va fi desfiintata din cauza traumei ursoaicei Ina. Animalul continua sa se invarta in cerc, eliberat dupa 20 de ani de captivitate VIDEO

Asa ca autoritatile locale din Neamt au decis sa elibereze din custi, prin votul lor, toate vietatile, informeaza stirileprotv.ro Aproape 200 de animale din gradina zoologica vor fi preluate de ONG-uri pentru protectia animalelor si vor incepe o viata mai buna, din august.In februarie, primarul Andrei Carabelea a organizat un sondaj de opinie pe retelele sociale. Aproape 70% dintre respondenti au cerut inchiderea gradinii unde sunt gazduiti acum ratoni, o maimuta, lame, pauni, rasi, dar si iepuri si capre. Saptamana trecuta, consiliul local si-a dat acordul."La desfiintarea acestei gradini zoologice a dus doar constiinta, nu doar a mea, ci a intregii comunitati si a majoritatii consiliului local. Ne aducem aminte acele imagini care ne-au cutremurat, alertandu-ne ca aceasta gradina zoo a lasat o amprenta negativa asupra animalelor care au vietuit in ea. Ne aducem aminte imaginile cu ursoaica Ina care se invartea in doi metri patrati", a declarat Andrei Carabelea, primarul din Piatra Neamt, potrivit aceleiasi surse.Initiativa a fost sustinuta si de activistii de mediu. O ursoaica care a trait 20 de ani intr-o gradina zoologica nu si-a uitat comportamentul nici la sase ani dupa ce a ajuns in rezervatia de la Zarnesti.Timp de 20 de ani, Ina a avut parte de jumatate de piscina, jumatate de adapost si jumatate din spatiul de plimbare. Practic, a trait doar pe jumatate la gradina zoologica din Piatra Neamt - la propriu si la figurat. A impartit cu sora ei, Anca, un singur tarc. Acesta era prevazut cu un singur bazin de apa, un singur barlog si un singur teren "de plimbare", dar ursoaicele era doua. Unica solutie gasita de administrator a fost o rocada saptamanala intre cele doua surori. Dupa ani buni de sesizari, Asociatia "Milioane de Prieteni" a induplecat autoritatile sa faca dreptate.Cu sprijinul Garzii Nationale de Mediu, administratia locala a fost de acord sa renunte la Ina iar in octombrie 2014, AMP a reusit sa o aduca in rezervatia de la Zarnesti. Acum are copaci, piscina si un barlog numai pentru ea.Ina nu a uitat insa deprinderile din perioada cat a stat inchisa la zoo. Obisnuieste sa se invarta intr-un cerc imaginar minute intregi, asa cum o facea in cusca in care a trait 20 de ani."Cand mergeti la o gradina zoologica care are spatii minuscule pentru animale, sa va aduceti aminte de miscarile Inei! Mintea ei a ramas captiva intr-o cusca imaginara, aceeasi care a tinut-o prizoniera timp de 20 de ani. Aceasta este imaginea traumei care uneori nu se vindeca si nu se uita niciodata!", sustin cei de la Asociatia "Milioane de Prieteni". Un video cu mersul in cerc al ursoaicei poate fi vazutSanctuarul de ursi de la Zarnesti dispune de 69 de hectare de padure de stejar, cu copaci in care ursii sa se catere, piscine in care sa se balaceasca, hrana conform dietelor studiate de veterinari si ingrijirea medicala necesara."Am salvat peste 130 de ursi de la o viata de cosmar, plina de abuzuri, in custi minuscule fata de nevoia de spatiu a unor astfel de animale, prizonieri intre gratii ruginite si cu ciment sub talpi, in loc iarba. Pana sa ajunga la noi, unii nici nu stiau cum e sa se catere intr-un copac, sa se ascunda de soare in zilele caniculare, sau sa se bucure de o apa suficient de adanca pentru o balaceala. Foarte multi erau tinuti in custi pe terasele restaurantelor, hotelurilor, pensiunilor, langa cabane sau benzinarii, ca atractie turistica. Au existat si cazuri de << dragoste nemasurata >> a unora care, in loc sa ii lase sa traiasca in mediul lor natural, au preferat sa ii tina dupa gratii", astfel se prezinta cei care administreaza sanctuarul de ursi de langa Brasov.