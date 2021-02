Gradinita inchisa la Constanta dupa ce doi copii, o educatoare si o ingrijitoare au fost confirmati pozitiv cu COVID-19

Potrivit Prefecturii Constanta, cursurile la Gradinita cu program normal "Robotel" nu se vor mai desfasura in scenariul verde, ci vor continua, pana pe 28 februarie, in sistem online.CJSU Constanta a mai aprobat modificarea scenariilor de functionare in alte 28 unitati de invatamant, zece dintre acestea, din orasul Navodari, trecand de la scenariul galben la verde. In alte 18 unitati scolare din localitatile Limanu, Adamclisi si Mihail Kogalniceanu, se va trece din scenariul verde la cel galben, rata incidentei cumulate incadrandu-se intre 1 si 2 la mia de locuitori Rata de infectare cu COVID-19 inregistrata luni este in judetul Constanta de 1,29 la mia de locuitori, iar in municipiul resedinta - 2,17 la 1.000 de locuitori.