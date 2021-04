Veste buna pentru HoReCa. Se prelungeste gratuitatea pentru ocupare locurilor publice de catre restaurante si terase de vara

Hotararea a fost adoptata cu 53 de voturi pentru si o abtinere. Taxa de ocupare a domeniului public pentru restaurante si terase de vara era zero de la inceputul acestui an pana pe 30 iunie, conform hotararii CGMB nr. 429 din 21 decembrie 2020, care se abroga.Actul normativ adoptat marti mentioneaza ca se suspenda, pana la data de 31 decembrie 2021, aplicarea taxei pentru utilizarea locurilor publice cu unitati de alimentatie publica si terase de vara prevazuta la pct. 3.13 din Anexa nr. 2 din hotararea CGMB nr. 139/2020 privind stabilirea nivelurilor impozitelor si taxelor locale in municipiul Bucuresti, incepand cu anul 2021, precum si dispozitiile pct. 3.11 din Anexa nr. 2a.Potrivit hotararii CGMB nr. 139/2020, taxa pentru utilizarea locurilor publice cu unitati de alimentatie publica si terase de vara are o valoare cuprinsa intre 0,50 - 1,10 lei/metru patrat/zi, in functie de zona. Taxa se percepe pentru urmatoarele tipuri de activitati: alimentatie publica; terase de vara (pentru perioada 01.05 - 30.09) cu sau fara bauturi alcoolice; comercializare produse panificatie si patiserie; alte activitati asemenea. Intervalul 1 mai - 30 septembrie este estimativ, putandu-se efectua solicitari si in afara acestuia, urmand ca acestea sa fie analizate si a se emite acordul, dupa caz.