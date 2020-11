Grefiera de la Parchetul Tribunalului Satu Mare, in coma dupa ce a fost diagnosticata cu COVID-19. Apelul facut de sotul femeii

"Solicitam public interventia Ministrului Justitiei si a Ministrului Sanatatii pentru a facilita transferul (sub forma de imprumut) a unui aparat ECMO (n.r. - necesar atunci organismul pacientului nu mai poate sustine singur oxigenarea sangelui) la Spitalul Judetean Satu Mare", anunta pe pagina de Facebook Sindicatul National al Grefei Judiciare Dicasterial.Ramona Roventa, grefier informatician la Parchetul Tribunalului Satu Mare, este intubata de 10 zile, in coma indusa, la ATI, la Spitalul Judetean Satu Mare.Si sotul grefierei a facut un apel pe Facebook ca sotia sa beneficieze de un aparat ECMO sau sa fie transferata la un spital care are un astfel de dispozitiv."Dragi prieteni, sotia mea Roventa Ramona este intubata in coma indusa de 10 zile la ATI Satu Mare Spitalul Judetean.Pentru supravietuire este nevoie de un aparat ECMO adica de plaman artificial, aparat pe care Spitalul Judetean Satu Mare nu-l detine. M-ar ajuta o distribuire poate cineva ne poate ajuta sa o transferam la un spital din tara care detine un asemnea aparat sau poate cunoasteti pe cineva care ar imprumuta spitalului un astfel de aparat. De asemenea mai are nevoie de 400 gr. de plasma grupa de sange B 3 RH Negativ.Va multumesc pentru sprijin orice share e binevenit", a scris barbatul.