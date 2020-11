Grefierii solicita DSP-urilor sa testeze toti angajatii din cadrul autoritatii judecatoresti. "Instantele si parchetele din Romania au devenit adevarate focare de coronavirus"

"Sindicatul National al Grefei Judiciare Dicasterial, afiliat la Federatia Publisind, a dovedit public faptul ca instantele si parchetele din Romania au devenit adevarate focare de raspandire a noului coronavirus, iar pe masura ce salariatii continua sa se prezinte la locul de munca, factorii decidenti nu reusesc sa identifice resursele necesare pentru implementarea masurilor adecvate de protectie impotriva raspandirii virusului.In plus, este de notorietate ca activitatea din instante si parchete este bazata preponderent pe interactiunea fizica cu justitiabilii si alti participanti la infaptuirea actului de justitie, iar activitatea propriu-zisa implica in cele mai multe cazuri prezenta fizica a personalului la serviciu. Tragem, din nou, un semnal de alarma si reclamam faptul ca unele sectoare, precum arhive si registraturi si cele in care salariatii sunt in contact direct cu publicul, cum este cazul sedintelor de judecata, necesita masuri de control si prevenire, mai riguroase decat alte sectoare. Cu toate acestea, angajatorii nu au reusit sa identifice riscurile si sa intreprinda masurile necesare pentru supravegherea si atenuarea acestor riscuri", se arata intr-un comunicat al Sindicatului National al Grefei Judiciare Dicasterial (SNGJD).Avand in vedere cresterea alarmanta de cazuri Covid-19 in randul salariatilor din instante si parchete, media de varsta si bolile profesionale de care sufera grefierii, care ii plaseaza in grupa vulnerabila de risc, sindicalistii solicita public Directiile de Sanatate Publica din intreaga tara testarea tuturor angajatilor din cadrul autoritatii judecatoresti."Intrucat o conduita preventiva poate limita raspandirea infectarilor, solicitam ca la nivelul fiecarei Directii de sanatate publica sa se stabileasca o procedura pentru ca intregul personal care desfasoara program cu publicul sa fie testat cu teste antigen, inca de la primele simptome. Imposibilitatea identificarii celor infectati si mai ales absenta testarii a generat contaminarea de-a valma a salariatilor si deschiderea unor adevarate focare de raspandire a virusului Covid-19 in orase precum Bucuresti , Bacau, Iasi, Ploiesti, Timisoara, Sibiu, Cluj Napoca, Oradea", mentioneaza sursa citata.De asemenea, in contextul in care instantele judecatoresti isi suspenda activitatea cu publicul din cauza contaminarii in masa a salariatilor (cum este cazul la Cluj-Napoca), ce nu poate fi intrerupta in absenta testarii, autoritatile statului, prin DSP mentin procedurile care au generat acest dezastru, refuzand testarea salariatilor care au intrat in contact cu persoane confirmate ca fiind infectate COVID-19, sustin sindicalistii din instantele judecatoresti.Acestia spun ca exista posibilitatea ca angajatii cu test antigen pozitiv sa fie testatati RT-PCR, iar in cazul in care acest test este pozitiv, testarea in masa devine obligatorie. "In acest sens, ne aratam disponibilitatea de a sprijini DSP cu obtinerea informatiilor necesare efectuarii anchetelor epidemiologice la locul de munca si, pentru a nu pune presiune pe centrele de testare, inclusiv cu organizarea personalului pentru testare la locul de munca", se mai spune in comunicat.Nu in ultimul rand, sindicalistii afirma ca "este de neinteles de ce in Justitie testarea salariatilor este refuzata", in conditiile in care s-a creat si cadrul fiscal prin adoptarea O.U.G. nr.181/2020 - act normativ ce completeaza prevederile Codului fiscal, in sensul introducerii in categoria veniturilor din salarii si asimilate salariilor neimpozabile si care nu sunt cuprinse in baza lunara de calcul al contributiilor sociale a sumelor reprezentand contravaloarea cheltuielilor suportate de angajator/platitor cu efectuarea testelor medicale de diagnosticare a infectiei COVID-19, la initiativa angajatorului/platitorului, pentru persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor."In raport de aceste noi prevederi fiscale, solicitam public Ministerului Justitiei emiterea unei circulare catre toti angajatii din cadrul Autoritatii judecatoresti pentru a demara procedurile de testare a angajatilor prin intermediul DSP-urilor sau de a deconta contravaloarea testelor efectuate in privat de salariati din banii proprii. Masura este una de prevenire a raspandirii virusului si de contaminare a intregului personal, care daca nu va fi luata va conduce, gradual, la suspendarea activitatii in toate instantele si parchetele din tara", se mai mentioneaza in comunicatul Sindicatului National al Grefei Judiciare Dicasterial.