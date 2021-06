Gropi cu oseminte, descoperite pe santierul drumului expres Craiova - Pitesti. Arheologii efectueaza lucrari la fata locului

Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie al Judetului Dolj, politisti din cadrul Sectiei 5 Politie Rurala Pielesti s-au sesizat duminica, in urma unei postari pe o retea de socializarea, cu privire la faptul ca in comuna Ghercesti, in santierul organizat pentru drumul expres Craiova-Pitesti au fost descoperite mai multe gropi in care se afla osemnite."La fata locului s-au deplasat politistii care au stabilit faptul ca pe raza satului Girlesti, comuna Ghercesti, a fost descoperit un sit arheologic cu ocazia efectuarii lucrarilor la drumul expres Craiova-Pitesti, fiind efectuate mai multe sapaturi arheologice de catre reprezentantii Muzeului National al Unirii Alba Iulia in baza autorizatiei pentru cercetarea arheologica preventiva emisa de Ministerul Culturii", arata in comunicatul IPJ Dolj.Sursa citata mentioneaza ca in situl arheologic pe o portiune de aproximativ un kilometru se gasesc mai multe gropi facute de catre arheologii Muzeului National al Unirii Alba Iulia, iar in unele gropi se gasesc oseminte.Politistii au mai precizat ca cele mai multe gropi sunt acoperite cu folie de plastic, paza acestora fiind asigurata de catre o societate de profil contractata de catre societatea care efectueaza tronsonul 1 al drumului expres.