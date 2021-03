Patru persoane care faceau parte dintr-o grupare specializata in trafic de droguri au fost arestate preventiv

Cei cinci sunt cercetati pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, trafic international de droguri de risc si de mare risc si trafic de droguri de risc si de mare risc."La data de 19.03.2021, procurorii DIICOT - Structura Centrala impreuna cu ofiterii de politie judiciara din cadrul BCCO Bucuresti au efectuat o operatiune de amploare, in vederea destructurarii unei importante retele de traficanti ce importau si distribuiau droguri de risc si mare risc, preponderent pe raza municipiului Bucuresti. In acest sens, a fost efectuata o actiune de prindere in flagrant, pe raza sectorul 6, a unui numar de trei inculpati, in timp ce transportau un colet in care se aflau aproximativ 9,5 kilograme de canabis. De asemenea, asupra acestora a mai fost descoperita si cantitatea de aproximativ 10 grame de cocaina", se arata intr-un comunicat al DIICOT transmis AGERPRES In paralel, anchetatorii au efectuat o alta actiune de prindere in flagrant in sectorul 4, fiind vizata o femeie care transporta aproximativ 3 grame de cocaina destinata comercializarii.Ulterior au fost facute sase perchezitii domiciliare , in municipiul Bucuresti si judetele Ilfov si Prahova, in urma carora au fost ridicate alte 8 kilograme de cannabis, 1,4 kilograme de amfetamina, 1 kilogram de ketamina, 200 de grame de cocaina, 200 de grame de ciuperci halucinogene, sumele de 200.000 de euro, 100.000 de lei si 100 de dolari americani, un dispozitiv electric de vidat, precum si alte materiale si recipiente folosite la ambalarea, portionarea si transportul drogurilor.Procurorii DIICOT au retinut cinci persoane, iar Tribunalul Bucuresti a dispus, sambata, 20 martie, arestarea preventiva a patru inculpati pentru o perioada de 30 de zile, altul fiind plasat in arest la domiciliu.