Gruparea Savonea din CSM continua disputa cu ministrul Justitiei. Acuzatiile sectiei de judecatori la adresa lui Stelian Ion

Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii atrage atentia, intr-un comunicat de presa transmis joi, asupra riscurilor pe care comportamentul public al ministrului Justitiei, Stelian Ion, il genereaza asupra bunei functionari a activitatii din justitie si statutului judecatorilor. Sectia de judecatori este dominata de aripa "Savonea", care se opune desfiintarii sectiei speciale si modificarii legilor Justitiei."Declaratiile publice repetate prin care a indus opiniei publice ideea ca judecatorii fie au anumite beneficii nejustificate, fie vor sa-si creeze << superimunitati >>, sau ca doar o parte dintre acestia ar fi onesti in functie de propria-i apreciere pe care o raporteaza la opiniile exprimate pe marginea modificarilor aduse legilor justitiei, coroborate cu dezinteresul manifest fata de adevaratele probleme din justitie au generat in randul judecatorilor un sentiment de nesiguranta cu privire la statutul lor", se arata in comunicatul CSM.Potrivit sursei citate, ministrul Justitiei "sfideaza cadrul constitutional prin angrenarea reprezentantilor altor state intr-un proces eminamente intern, prezentand distorsionat realitati din domeniul justitiei in unicul scop de a obtine sustinere politica pentru proiectele de modificare a legilor justitiei"."Maniera netrasparenta a discutiilor purtate, furnizarea trunchiata a informatiilor sunt singurele explicatii pentru concluziile prezentate de acestia", adauga reprezentantii judecatorilor.Sectia pentru judecatori a CSM considera ca demersurile ministrului Justitiei nu sunt intamplatoare si au drept scop "influentarea si obtinerea incorecta a sustinerii opiniei publice, a factorilor decizionali interni, dar si a partenerilor straini in contextul escamotarii realitatii"."Edificatoare in acest sens este trecerea sub tacere de catre ministru a rezultatului consultarii judecatorilor intrucat acesta se prefigureaza a-i fi defavorabil. Spre exemplu, majoritatea judecatorilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, precum si a altor instante judecatoresti se opun propunerilor de modificare a legilor justitiei cu privire la care ministrul justitiei a generat consultarea", sustin reprezentantii judecatorilor.De asemenea, Sectia pentru judecatori atrage atentia asupra pericolului "dublului discurs si a dublei masuri pe care ministrul le practica, acesta valorificand avizele Consiliului Superior al Magistraturii si opiniile judecatorilor in functie de interesul de moment"."Modificarea continua si de substanta a legilor justitiei, in contexte politice diferite, afecteaza stabilitatea statutului judecatorilor si buna functionare a instantelor judecatoresti", subliniaza sursa citata.