Cu sau fara "botnita"? Rivalitatea se transeaza online: "Stau ore intregi la scoala cu masca si nu ma plang" vs "Purtarea mastii de catre copii e un act de tortura"

Este locul in care oamenii se revolta pentru faptul ca trebuie sa poarte masca in spatiile publice inchise si in mijloacele de transport in comun, se pozeaza fara masca, promoveaza teoriile conspiratiei si sfideaza autoritatile. Chiar si elevii posteaza astfel de poze de la scoala."Astazi fara botnita la scoala... sistemul incearca sa ne manipuleze sa purtam botnite ca si cum am fi niste animale. Astazi alaturi de colegii mei punem stop acestei manipulari ordinare si spunem #stopbotnitainscoli.Jos guvernul!""Fara botnita la scoala. Am incercat sa-i conving si pe ceilalti colegi sa-si dea botnita jos si cativa chiar si au dat-o jos"Pe grupul "Fara Botnita Jos Dictatura Medicala" circula o petitie in care initiatorii cer ca masca sa nu mai fie purtata in scoli deoarece: "Copiii nostri au dreptul de a respira, fara nicio constrangere, de a se exprima liber si fara sa fie afectati biologic, psihologic si emotional afectiv. Purtarea mastii de catre copii permanent, timp de mai multe ore consecutiv reprezinta un act de tortura si rele tratamente aplicate minorului", considera acestia.Pe de alta parte, pe grupul "Cu botnita", oamenii ironizeaza postarile celor de pe grupul "rival"."Scoala 54 sustine botnita (fetei din mijloc i s a dat block pe grupul fara botnita)", a scris L.M."Cu botnita in tren, dupa 8 ore inca mai rezist", a scris R.Una dintre dilemele de pe grupul "Fara Botnita" este daca exista riscul sa iei amenda in cazul in care esti prins ca nu porti masca in spatiile inchise."Salut Grup! O intrebare la care va rog sa ma lamuriti si pe mine: vad foarte multi oameni ce se posteaza fara masca in diferite locuri publice inchise. In cazul in care apare intamplator politia si constata acest fapt nu este riscul de a lua amenda?", a intrebat A.C.Postarea a primit sute de raspunsuri:"Oamenii uneori scot masca pentru poza dureaza cateva secunde...", a raspuns N.N."Chiar asa am ajuns sa ne fie frica de amenzi. Oare mai avem vreun drept? Sa nu uitam ca inca mai avem drepturi.. PS: Inca le mai avem... dar oare pana cand?", a raspuns M.U."Legea 55/2020 art.13 litera a) spune clar ca trebuie sa purtam masca obligatoriu inclusiv in spatile inchise, dar nu spune EXPLICIT pe ce parte a corpului sa o purtam. Asa ca legea nu te obliga sa porti masca PE NAS SI GURA doar sa ai masca asupra ta. Cititi bine legea si o sa-mi dati dreptate. Si amenzile sa stiti ca sunt anticonstitutionale. Faceti recurs si ii dati in judecata pe gabori si o sa castigati", a raspuns B.G.Tot pe grupul "Fara Botnita", cei care se pozeaza fara masca in spatiile publice deschise, sustin ca "Se poate"; "Nu mi-a zis nimeni, nimic"."In tren in drum spre Bucuresti si intr-un magazin la cumparaturi! Fara masca, bineinteles! Nimeni nu s-a luat de mine, in masura in care trenul era plin ochi! Dar in vagon eram vreo 5 fara masti! Ceilalti patru erau tineri studenti. Se poate! Curaj!", a scris D.I."FARA BOTNITA IN TREN!!!Am urcat normal, CA UN OM NU CA UN ANIMAL in tren fara calus la gura. Cand m-a vazut controlorul chiar a zis ca pot sa stau oriunde, sa nu mai car de bagaj. Sunt singurul din vagon fara botnita, dar nici nu mi-a zis nimeni nimic.Poate ca usor-usor, se RENORMALIZEAZA NORMALUL. CURAJ!!!", a scris B.Z.In timp ce pe grupul "Fara Botnita" se promoveaza teorii ale conspiratiei, pe grupul "Cu botnita", o adolescenta in varsta de 17 ani, care urmareste ambele grupuri se declara socata de parerile pe care le vede pe ambele grupuri:"Am intrat in ambele grupuri tin sa recunosc ca sa vad pareri din ambele parti. Raman socata ce e drept. Am 17 ani dar se pare ca am o gandire mult mai avansata decat multi adulti din tara asta. Nu imi pot imagina ce este in mintea unui om care sta fara masca in aglomeratie, care isi trimite copilul la scoala fara masca si care se apuca sa faca revolte contra oamenilor care accepta situatia actuala si se conformeaza conditiilor impuse.Nu vreti vaccinare? Nu exista virus? Cand o sa fiti la terapie intensiva fara sa puteti respira sau o sa pierdeti persoane dragi o sa va dati seama ce inseamna prostia omeneasca. Asa s-a ajuns in Romania (o tara care se presupune a fi civilizata) in anul 2020... sa trebuiasca sa ne imbolnavim ca sa credem ca exista un amarat de virus. Stau ore intregi la scoala cu masca si nu ma plang pentru ca tin la viata mea si la viata persoanelor dragi mie... ca sa intru pe retelele de socializare si sa vad adulti inconstienti care se plang ca poarta masca 5 minute in magazin sau autobuz... Treziti-va, oameni buni.Sunt o persoana responsabila si port masca!Precizez ca o sa postez mesajul asta si in grupul celalalt si sunt gata sa mi se spuna ca sunt manipulata de Guvern si sa ma injure nea Costica si tanti Maria", a scris A.M.