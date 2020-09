FOTO "Conspirationistii" din Romania sfideaza pandemia si se pozeaza fara masca in metrou, autobuze si in magazine. Se fac pregatiri pentru protestul "Fara Botnita"

Pozele in spatiile publice fara masca, moda grupului

Postari:

Materialele care prezinta stiri false, pe ordinea zilei

Organizarea protestului

Membrii grupului posteaza imagini cu ei in spatiile publice, fara sa poarte masca, insotite de descrieri in care povestesc fie cum nu au intampinat probleme, fie cum s-au certat cu cei din jurul lor, care le-au atras atentia."Astazi in Lidl eram singurul fara botnita si nimeni nu a spus nimic, ba chiar se uitau la mine cu uimire angajatii"."In STB..respirati oameni buni!""Fara botnita azi clan, a fost greu, m-am certat cu toata lumea dar am reusit""Acum in metrou, cu baiatul meu la plimbare. Bineinteles fara botnitza, iar de data asta nici un sobolan nu m-a parat si nici agentii nu au zis nimic"."In tren in drum spre Iasi FARA BOTNITA!!""Noapte cu liniste in suflete si JOS BOTNITELE! Astazi in autobuz, dus-intors! Plin cu oameni mascati!"C.P.: " Sunt in metrou, fara botnita, iar in urma cu 2 minute vine la mine agentul de securitate si imi spune asa:Buna seara, imi cer scuze dar trebuie sa va puneti masca..am primit o sesizare de la unul din calatori (intradevar agentul era f departe de mine si nu avea cum sa ma vada, cineva sigur i-a zis ).Deci, problema sunt chiar botnitarii care au devenit foarte rapid si sobolani turnatori..ca o fac din invidie ca ei poarta masca iar noi nu purtam sau le e frica de un virus, unul din cei 1.000.000 de virusi care ii respira in fiecare zi putin imi pasa ...Situatia sta in felul urmator, au chestia aia in privire cand urci intr-un transport in comun fara botnita, in special in metrou...bai parca te-ar omora, gata esti dusmanul lor.Fratilor feritiva mai mult de sobolanii astia decat de autoritati..ascultati ce spun, astia sunt mult mai periculosi!!!PS: respect pentru agentul de securitate care si-a cerut scuze si la plecare dandu-mi de inteles ca si lui ii pare rau ca traieste printre asa oameni ca sobolanul care m-a turnat ...."Membrii grupului distribuie diverse articole, postari de pe Facebook si chiar videoclipuri de pe YouTube care promoveaza teorii ale conspiratiei si care provin din surse suspecte. Cu toate acestea, nimeni nu contesta veridicitatea lor.Majoritatea provin de pe bloguri, care au titluri precum "A luat fiinta Comisia Extra-Parlamentara de investigare a dictaturii COVID-19", "Ne pierdem copiii, ne pierdem credinta, il pierdem pe Dumnezeu", " Raed Arafat ar putea sa-ti ia copilul si sa-l interneze in spital ", "Spania a anuntat intrarea in Noua Ordine Mondiala 1 mai".Multe dintre nemultumiri se refera la conditionarea purtarii mastii la scoala. Membrii grupului spun ca prefera sa nu isi lase copilul la scoala, ca "scoala a devenit un lagar" si organizeaza un protest in acest sens in Bucuresti , in Piata Victoriei, pentru care au facut si un afis.In plus, parintii posteaza diverse povesti macabre si neverificate, cum ar fi ca o copila din Germania a murit asfixiata cu masca pe fata, dar adauga si mesaje pe care le trimit dirigintilor sau profesorilor, prin care le spun ca nu au de gand sa isi lase copiii la scoala."Politia scoalara s-a infiintat ca sa nu se poata opune nimeni cand copilul va fi ridicat cu izoleta pentru internare", "de la lagarul spital s-a trecut la lagarul scoala, ca deh, aici sunt prospaturi", sunt alte postari referitoare la inceputul anului scolar.