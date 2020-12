Grupul minoritatilor, in izolare, dupa ce un deputat a fost confirmat cu Covid-19. El a participat la negocieri alaturi de Orban, Citu si Ciolos

Anterior, respectivul membru al grupului minoritatilor a participat la negocieri cu reprezentantii partidelor din coalitia de centru-dreapta."Sunt anumite probleme cu constituirea Parlamentului. In seara asta am aflat si eu si am si vorbit cu domnul Pambuccian, ei au avut o negociere cu domnul Orban la ora 13,00. Am inteles ca tot grupul a intrat in izolare, urmand sa faca testul de maine sa vada daca s-a raspandit virusul. (...) Ei au fost la negociere cu domnul Orban si cu USR , daca si ei intra in izolare ... eu stiu ca legea e unica pentru toata lumea. Trebuie sa faca test maine si inca un test peste 4 zile sa vada daca ies din izolare sau nu ies. Sa vedem domnul Orban cu cine a mai avut intalniri dupa ora 13,00. Cred ca DSP e in masura sa raspunda la aceste intrebari si cum se face in continuare", a spus Ciolacu la Antena 3.