Gunoaiele aduse din strainatate au invadat litoralul: peste 200 de tone descoperite de Garda de Mediu. Unde au ajuns containerele

Marfa a fost returnata catre tarile de unde a fost trimisa.Potrivit unui comunicat al Politiei de Frontiera, in data de 7 mai, in urma unor activitati informativ-operative desfasurate de catre politistii de frontiera, in cooperare cu lucratori din cadrul Garzii de Mediu Constanta, ai Biroului Vamal de Frontiera Constanta Sud si a unui reprezentant al Agentiei FRONTEX, au fost descoperite zece containere sosite din Germania, pentru o firma din judetul Prahova care facea activitati de import in Romania."In urma verificarilor s-a stabilit faptul ca nu corespund datele declarate si cuprinse in documentele prezentate autoritatii vamale, marfurile constand in deseuri, amestec de metal si hartie, textile, cauciuc, lemn, baterii si bucati de azbest, in cantitate de aproximativ 200 de tone, ce nu pot fi puse in libera circulatie pe teritoriul Romaniei', se arata in comunicat.Sursa citata mentioneaza ca a fost luata masura nepermiterii importului pe teritoriul Romaniei de catre comisarii Garzii de Mediu Constanta.Politistii de frontiera fac cercetari, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanta investit in cauza, sub aspectul savarsirii infractiunilor folosirea de acte nereale si regimului deseurilor.De asemenea, politistii de frontiera de la Giurgiu au descoperit peste 17 tone de deseuri intr-un automarfar si un autoturism.Astfel, la diferite intervale de timp, la Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu, politistii de frontiera giurgiuveni au efectuat pe sensul de intrare in tara, controlul specific asupra a doua vehicule, un automarfar si un autoturism. Soferii erau doi cetateni bulgari, in varsta de 40, respectiv 47 de ani si transportau conform documentelor de insotire a marfii, deseuri din diferite materiale."Existand unele suspiciuni cu privire la legalitatea transporturilor sus-mentionate, lucratorii nostri au solicitat puncte de vedere reprezentantilor Comisariatului Judetean Giurgiu din cadrul Garzii Nationale de Mediu. In urma verificarilor efectuate, s-a constatat faptul ca intr-unul din mijloacele de transport se afla cantitatea de 16.764 de kilograme deseuri din materiale plastic, iar in celalalt se aflau 500 de kilograme deseuri de catalizatori sfaramati si cauciucuri uzate, depozitate in saci din material plastic", precizeaza comunicatul Politiei de Frontiera.De asemenea, in cadrul cercetarilor anchetatorii au stabilit faptul ca, primul transport avea ca destinatie o societate comerciala din Germania, cel de-al doilea urmand a fi descarcat in Olanda."Pentru intreaga incarcatura transportata, soferii celor doua autovehicule au prezentat documentatii de notificare pentru circulatia transfrontaliera care nu erau complete", a mentionat sursa citata.Autoritatile de control nu au permis accesul pe teritoriul Romaniei pentru cele doua mijloace de transport rutiere.