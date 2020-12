Guvernul aproba vineri, 4 decembrie, schema de ajutor pentru HoReCa. Cati bani vor incasa firmele din turism afectate de pandemie

Secretarul de stat din Ministerul Economiei, Daniela Nicolescu, a solicitat la inceputul sedintei de Guvern introducerea pe ordinea de zi suplimentara a actului normativ cu privire la acest ajutor de stat pentru HoReCa."Vreau sa cer pe lista suplimentara pe ordinea de zi ordonanta de urgenta care se refera la HoReCa si la agentiile de turism. Le vom da printr-o schema de ajutor 20% din pierderea pe care au avut-o, diferenta intre cifra de afaceri 2020-2019. Am avut-o in prima lectura, acum am avizele", a spus Nicolescu.Ea a solicitat, de asemenea, introducerea pe ordinea de zi a unui memorandum privind acordarea unui ajutor de stat din fonduri nationale pentru intreprinderi a caror activitate a fost suspendata temporar si a unei hotarari pentru aprobarea atestarii unor localitati ca statiuni turistice de interes local.