Guvernul promite 434 de kilometri noi de autostrada pana in 2026. Cum arata proiectul de infrastructura din PNRR

434 de kilometri de autostrada construiti; cu sistem ITS instalat si cu sisteme moderne de monitorizare si informare a utilizatorilor infrastructurii.

52 de statii electrice construite (cu 264 de puncte de incarcare- o medie de 5 puncte de incarcare/statie).

625 hectare de perdele forestiere liniare in lungul autostrazilor nou construite.

45% din punctele negre eliminate; cele cu risc major pentru siguranta oamenilor.

18 parcari securizate implementate in lungul autostrazilor nou construite.

Aplicarea unui nou sistem de taxare, in special pentru traficul greu din Romania, conform principiului "poluatorul plateste", inclusiv posibile stimulente pentru cei care detin vehicule cu emisii zero/reduse.

Strategia nationala privind siguranta rutiera si pachetul legislativ aferent, precum si implementarea de masuri pentru reducerea cu 45% a numarului de puncte negre; reducerea cu 20% numarului de victime rezultate din accidente in trafic.

Cresterea cu 100% a cotei vehiculelor electrice/hibride din totalul parcului auto pana in 2026 (raportat la valorile din 2020).

Innoirea a 200.000 de masini din parcul auto pana in anul 2026 (raportat la valorile din 2020).



Obiectivele de investitii din PNRR:



A7 - Ploiesti - Buzau - Focsani - Bacau - Pascani:

-Ploiesti - Buzau: 63 km (6 statii cu 28 puncte de incarcare);



-Buzau - Focsani: 83 km (8 statii cu 40 puncte de incarcare);



-Focsani - Bacau: 96 km (13 statii cu 66 puncte de incarcare);



-Bacau - Pascani: 82 km (9 statii cu 50 puncte de incarcare);



Total: 324 km (36 statii cu 184 puncte de incarcare)



A8 - Tg. Mures - Miercurea Nirajului si Leghin - Pascani:

-Tg. Mures - Miercurea Nirajului: 25 km;



-Leghin - Pascani: 34 km;



Total: 59 km (8 statii cu 40 puncte de incarcare)



A1 - Margina - Holdea: 9 km (2 statii cu 10 puncte de reincarcare)

A3 - Nadaselu - Poarta Salajului: 42 km (6 statii cu 30 puncte de incarcare).



Proiectele de autostrada finantate prin PNRR

Urmareste Ziare. com pe Facebook si pe Instagram Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Ziare.com.

"Este vorba despre 29,2 miliarde de euro bani care pot fi folositi pentru a construi aproximativ 450 de kilometri de autostrada, vom renova zeci de spitale, vom construi sute de scoli si de crese", a declarat premierul, la prezentarea Planului National de Redresare si Rezilienta.Despre constructia de autostrazi vorbeste si ministrul Fondurilor Europene Cristian Ghinea , in introducerea PNRR: "In 2026 vom vedea 434 de km noi la autostrazile A7 si A8, este contributia noastra la datoria istorica fata de romani privind constructia de autostrazi. Si pentru ca suntem pe drumul spre viitor, vor fi construite pe aceste tronsoane 52 de statii electrice, cu 264 de puncte de incarcare. In total prin PNRR (transport, energie , fondul UAT) vom ajunge sa avem cateva mii de statii de incarcare electrica", noteaza ministrul.Potrivit PNRR, autostrazile construite vor avea instalate tehnologii digitale, respectiv Sisteme de transport inteligente (ITS) pe toata lungimea acestora (434 km), la care se adauga sistemele ITS ce vor fi instalate pe sectiunile deja existente de autostrada, sisteme coordonate de la nivelul unui centru national de management al traficului, pentru reteaua de autostrazi si drumuri nationale.Ce presupune infrastructura rutiera din PNRR: