Guvernul va suplimenta cu 750 numarul de posturi din invatamantul preuniversitar

"Ministerul Educatiei va adreseaza solicitarea de a fi de acord cu introducerea pe ordinea de zi a proiectului de hotarare pentru modificarea HG 24/2020 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetarii, in sensul in care se suplimenteaza numarul de posturi in sistemul de invatamant preuniversitar, vorbim de personal didactic si nedidactic auxiliar cu un numar de 750 de posturi", a precizat reprezentantul ministerului, joi, in cadrul sedintei de guvern.