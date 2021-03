Haos la Centrul de vaccinare din Spitalul Judetean Braila. Zeci de persoane, inghesuite si fara sa respecte distanta sociala, asteapta sa fie imunizate

"In momentul in care am intrebat de ce este acest haos si aceasta inghesuiala, mi s-a trantit usa in nas", a povestit o tanara. "Nu se pastreaza distanta sociala, nu se respecta nicio regula, iar oamenii continua sa vina pentru ca afara e frig", a continuat tanara.Ieri, managerul Spitalului Judetean Braila a declarat pentru presa locala ca aglomeratia de la centrul din spital s-ar forma din cauza unei erori a platformei nationale unde se fac programarile la vaccinare."Acum este o problema in sensul ca au inceput rapelurile la cei care au fost foarte multi la inceputul lunii februarie. E vorba de rapelul cu Moderna, deci cei care fac rapelul cu Moderna la 28 de zile. Au fost atunci la inceputul lui februarie foarte multi programati, pentru ca mergea destul de repede. Si acum a fost sa zic o scapare a sistemului care i-a programat la rapel de toti odata, la aceeasi ora. Din platforma au fost programate 50 de persoane la o singura ora, de la 8 sau 9 dimineata, toate cu rapel, pe langa cei care erau programati initial. Au fost aceste greseli care vor mai persista cateva zile cu aceste planificari de rapeluri toti odata. Inteleg ca majoritatea dintre ei au primit rapel de reprogramare la alta ora dar nu toti au tinut cont si aici cred ca a fost o scapare a platformei cand a dat drumul la programare. Noi nu putem umbla la programari, noi doar incercam sa ii vaccinam pe toti cei care vin", a declarat dr. Delia Rasnovenu, managerul Spitalului Judetean Braila pentru obiectivbr.ro.La centrul de la Spitalul Judetean vaccinarea se face in prezent cu vaccinul Pfizer, prima doza si rapel, si vaccinul Moderna, doar pentru rapel.