Ursii au semanat spaima printre locuitorii din Harghita. Sapte persoane au sunat, in weekend, la 112 pentru a cere interventia autoritatilor

Potrivit Biroului de Presa al Inspectoratului Judetean de Jandarmi (IJJ) Harghita, vineri au fost primite doua apeluri care semnalau prezenta ursilor in localitatile Izvoru Muresului si Soimeni, dar animalele nu au mai fost gasite la locul indicat de cei care au sunat la 112.De asemenea, sambata au fost primite alte doua apeluri care anuntau prezenta ursilor in localitatile Baile Homorod si Pauleni Ciuc.In primul caz, animalul nu a mai fost gasit, cel care a sunat la 112 afirmand ca acesta plecase singur inspre padure.In al doilea caz, aproape de miezul noptii, un barbat a semnalat prezenta unui urs in curtea unei case din Pauleni Ciuc. Echipajul de jandarmerie care a ajuns in scurt timp la fata locului a indepartat animalul in afara localitatii.Pe timpul derularii misiunii, la nivelul dispeceratului IJJ Harghita a fost primit primul apel pentru ziua de duminica, 30 august, care semnala prezenta aceluiasi urs, in aceeasi localitate.In cursul zilei de duminica au mai fost primite alte doua apeluri.La ora 2,46 un barbat anunta despre prezenta unui urs in localitatea Fitod, echipajul de jandarmi care s-a deplasat imediat la fata locului indepartandu-l inspre padure.Ultimul apel, primit la ora 3,40, semnala prezenta unui urs in localitatea Bentid, comuna Simonesti. La sosirea echipajului de jandarmi in zona, ursul nu mai era prezent in localitate.Potrivit sursei citate, in aceasta luna au fost inregistrate, la nivelul dispeceratului Inspectoratului de Jandarmi Harghita, un numar de 33 de apeluri.Luni dimineata, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta a anuntat ca s-a semnalat prezenta unui urs in Izvoru Muresului, in zona manastirii ortodoxe. La fata locului s-a deplasat un echipaj de jandarmi si a fost trimis si mesaj de avertizare RO-ALERT.De altfel, in toate cazurile, locuitorii din zonele in care a fost semnalata prezenta ursilor au fost avertizati de pericol printr-un mesaj RO-ALERT.Jandarmii le reamintesc oamenilor ca de fiecare data cand sunt martori ai unor astfel de situatii sa sune la 112, sa nu incerce sa intervina, sa nu hraneasca animalele salbatice, sa aiba grija unde depoziteaza resturile menajere si sa nu se apropie de ursi pentru a-i filma sau fotografia.