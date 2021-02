DOCUMENT Harta in timp real a incidentei COVID in fiecare localitate din Romania

Concret, organizatia a publicat o harta interactiva, care prezinta datele referitoare la incidenta in localitatile din tara."Luni, copii din localitatile aflate in scenariile galben si verde se reintorc fizic la scoala. Astazi, Ministerul Educatiei - Romania, a publicat un informatii cu privire la incidenta la nivel de localitate", arata oamenii adunati in jurul proiectului geo-spatial.org, pe pagina de Facebook "Nu doar ca au facut asta extrem de tarziu , dar au facut-o in maniera deja consacrata, sub forma unui lung si neintuitiv tabel in format PDF . Harsiti fiind in lupta cu fisierele PDF, am extras de acolo informatiile si le-am publicat sub forma unei harti interactive, usor de explorat si inteles de catre oricine", arata sursa citata.Cei care doresc sa consulte in timp real situatia epidemiologica la nivel de unitate administrativ-teritoriala pot consulta harta interactiva pe site-ul geo-spatial.org