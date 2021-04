Harta locurilor libere pentru vaccinare: peste 190.000 de doze disponibile la nivel national. Care este situatia in Bucuresti

Potrivit datelor oficiale, in niciun centru din Bucuresti nu sunt locuri disponibile pentru vaccinarea cu Pfizer Cele mai multe doze de vaccin sunt in Timis, peste 30 de mii.Sunt aproape 8.000 de doze de vaccin disponibile in Dolj, 7.000 in Gorj, aproape 6.300 in judetul Constanta, cate 6.000 in Arad si in Maramures, 7.800 in Suceava si peste 5.000 in Botosani.Sunt de gasit aproape 6.000 de vaccinuri in Neamt, peste 5.600 in Harghita si in Vrancea, in jur de 5.400 in Brasov.Cele mai putine locuri libere sunt in Braila si Sibiu, aproximativ 1.000 in fiecare dintre cele doua judete.Mai mult de 200.000 de persoane sunt pe listele de asteptare. Sunt peste 800 de centre de vaccinare la nivel national, cele mai multe pentru Pfizer - 540. O noua transa de vaccin Pfizer BioNTech ajunge luni, 19 aprilie, in Romania , anunta Comitetul National de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva COVID-19, cele 511.290 de doze urmand sa fie livrate pe cale aeriana si vor ajunge pe aeroporturile din Otopeni, Cluj-Napoca si Timisoara.