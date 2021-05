Harta zonelor din Bucuresti cu probleme la cutremur. Zona de lux din nordul Capitalei, cel mai ridicat risc

Sectoare sigure si la risc in caz de cutremur

Centrul Capitalei, vulnerabil

Cutremure similare celui resimtit marti noaptea in Bucuresti

Asta pentru ca in ultima luna activitatea din zona seismica Vrancea a fost foarte scazuta, spune inginerul Constantin Ionescu , directorul general al INFP. Cutremurul s-a simtit in zonele de blocuri cu mai multe etaje din Capitala dar nu au fost semnalate niciun fel de pagube materiale."A fost o perioada de liniste si probabil ca aceasta liniste a dus la acest cutremur. In ultima luna, n-au prea fost cutremure care sa se situeze in zona de 3 grade - 4,2 grade. Si probabil ca in urma acestor cutremure mici s-a mai produs acest cutremur de 4,7 pe Richter. E cel mai mare cutremur care s-a produs anul acesta, la 131 de kilometri adancime, la o intensitate care este caracteristica zonei Vrancea. De obicei se produce un cutremur maricel, in jur de 5, aproape an de an", a explicat inginerul Constantin Ionescu pentru Ziare.com.In Capitala exista zone mai sigure si mai vulnerabile la cutremur . De pilda, cel mai sigur in cazul unui cutremur este sectorul 4, respectiv zonele Metalurgiei si IMGB. Un risc mediu de risc seismic este in sectorul 3, zona Balta Alba, dar si intr-o parte din sectorul 2, cum ar fi zona Gemenii si Vasile Lascar.In schimb, zona de nord este expusa la pericolul de cutremur, cartierul Baneasa fiind printre cele mai vulnerabile din aceasta perspectiva. La risc sunt si Pantelimonul, Militari, Panduri precum si Drumul Taberei sau Crangasi."Din punct de vedere al solului, toate aceste lucruri si ce s-a vehiculat sunt rezultatul amplificarii biologice a solului, adica efectul solului asupra cladirilor. Daca e sa avem in vedere standardul in constructii, toate aceste lucruri au fost rezolvate pe standard. Toate cladirile construite ar trebui sa indeplineasca standardul, nu exista nicaieri un pericol", spune seful INFP.Dintre toate, cel mai vulnerabil insa e Centrul Capitalei. O problema majora e legata de faptul ca multe cladiri nu au fost consolidate dar si pentru ca stradutele sunt foarte inguste."Centrul Capitalei ramane in continuare vulnerabil prin prisma faptului ca sunt multe cladiri vechi si nu s-au consolidat suficiente. Un alt motiv pentru care centrul capitalei este vulnerabil este ca sunt multe stradute inguste si, in momentul in care s-ar prabusi cladiri, nu pot ajunge ambulantele si echipele de interventie. Si nu vorbim doar de Centrul vechi ci si de alte stradute", a spus si arhitectul Livia Ivanovici.Un cutremur mediu, cu magnitudinea 4,7, s-a produs in noaptea de 25 spre 26 mai, la ora 00:30, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, potrivit datelor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).Seismul s-a resimtit si in Capitala si este cel mai mare, produs de la inceputul acestui an.Mai multe seisme cu magnitudinea peste 4 grade pe scara Richter s-au produs in Romania din 2020 pana in prezent:9 aprilie 2021 - Un cutremur cu magnitudinea 4,5 s-a produs la ora 21:36, in zona seismica Vrancea, judetul Vrancea, la o adancime de 120 de kilometri.7 martie 2021 - O miscare seismica cu magnitudinea 4,1 a avut loc la ora locala 11:52, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, la o adancime de 145 de kilometri.27 februarie 2021 - O miscare seismica cu magnitudinea 4,2 a avut loc la ora locala 23:13, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau. Seismul a avut loc la o adancime de 126 de kilometri.202030 octombrie - Un cutremur de suprafata cu magnitudinea 4,2 pe scara Richter s-a produs in noaptea de 29 spre 30 octombrie, la ora 0:39, in zona Moldovei, judetul Vaslui, la o adancime de 8 kilometri.25 iunie - Un seism cu magnitudinea 4,6 pe scara Richter s-a produs la ora 20:30 in Banat, Mehedinti, la adancimea de 16 km.2 iunie - Un cutremur cu magnitudinea 4,5 pe scara Richter s-a produs la ora 14:12, in zona seismica Vrancea, la o adancime de 101 kilometri.24 mai - O miscare seismica cu magnitudinea de 4,2 pe scara Richter s-a produs la ora locala 15:07, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, la o adancime de 139 de kilometri.25 aprilie - Un cutremur cu magnitudinea 5 s-a produs la ora 1:04, in zona seismica Vrancea, judetul Galati, la o adancime de 22 de kilometri.19 martie - In zona seismica Fagaras-Campulung, judetul Dambovita, s-a produs un seism cu magnitudinea 4,2 la ora 13:51, la o adancime de 64 de kilometri.11 martie - Un seism cu magnitudinea 4,4 s-a produs, la ora 22:23, in zona seismica Vrancea, Buzau, la o adancime de 118 kilometri.8 martie - Un cutremur cu magnitudinea 4,3 s-a produs, la ora 20:24, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, la adancimea de 129 de kilometri.31 ianuarie - Un cutremur cu magnitudinea de 5,2 grade pe scara Richter s-a produs, la ora 3:26, in zona seismica Vrancea, judetul Vrancea, la adancimea de 121 de kilometri.