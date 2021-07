Umilinta crunta a femeilor abuzate sexual de sefi pe plantatiile de capsuni din Spania."De indata ce ies de aici, il vreau arestat"

Nu este usor sa vorbesti cu lucratorii migranti care lucreaza in cea mai mare regiune producatoare de capsuni din Europa, provincia Huelva din Spania. Campurile sunt imprejmuite, iar in multe locuri exista camere de supraveghere, gardieni si porti electrice care se inchid de indata ce se apropie strainii.Dar dupa ce reporterii si-au dat numerele de telefon unui grup de culegatori de capsuni din zona, invitandu-i sa fie intervievati, o femeie din Maroc, Jadida, a sunat inapoi pentru ca dorea sa povesteasca abuzul sexual la care a fost supusa de catre supraveghetorul ei.La inceput, a fost bun cu ea. Dar in a doua zi de lucru, a incercat sa o convinga sa i se alature in camera lui. Ea a refuzat, iar el a inceput sa o sune constant. In cele din urma, el s-a apropiat de ea cand lucra pe camp si a incercat sa o preseze sa faca sex cu el.Respingerea ei continua a avut consecinte. Supraveghetorul ameninta acum ca va fi concediata si trimisa inapoi in Maroc."Le spune celorlalti sefi ca sunt lenesa si nu lucrez. Ma pune in necazuri si ma acuza de lucruri pe care nu le-am facut ", a spus Jadida pentru Al Jazeera.Ea este una dintre miile de femei - printre care multe marocance si romance - care petrec in fiecare an trei pana la sase luni culegand capsuni, zmeura si afine sub "marea de plastic", cum sunt numite campurile cultivate cu capsuni din Huelva.Al Jazeera, in colaborare cu presa de investigatie daneza, Danwatch, a intervievat 16 lucratoare din ferme, toate avand contracte cu cei mai mari sapte producatori de fructe care vand catre supermarketuri cunoscute din Marea Britanie, Franta, Belgia, Olanda, Danemarca, Germania si Suedia.Majoritatea lucratorilor au povestit umilintele zilnice, cum ar fi sanctiuni pentru luarea pauzelor la toaleta, spargerea sindicatelor si protectie mica sau deloc impotriva COVID-19. Cativa au raportat ca au fost hartuiti sexual si santajati pentru sex.Potrivit lui Jadida, multe dintre colegele ei nu indraznesc sa-l respinga pe supraveghetor."De indata ce ies de aici, il vreau arestat", spune ea.Recoltatorii de capsuni cu vize de munca temporare au putine oportunitati de a raporta hartuirea si abuzul.Migrantii isi pierd posibilitatea de a lucra in Spania daca parasesc locul de munca spaniol din orice motiv.Femeile stau in apartamente mici - baraci si containere intre sere, departe de centrul orasului.Izolati si bazandu-se pe vize de munca temporare, ei sunt extrem de dependenti de mila angajatorilor, nu numai pentru securitate, ci si pentru standardele de sanatate de baza, sustin sindicatele si ONG-urile locale.O lucratoare, Yasmine, in varsta de 29 de ani, a spus ca este insarcinata cand a inceput sa lucreze pentru un important furnizor de capsuni. Dupa doua saptamani pe camp, a dat gres. A sangerat si a cerut sefului ei sa fie dusa la medic, dar acesta a spus ca va trebui sa plateasca 20 de euro (24 USD ) pentru benzina.Doua saptamani mai tarziu, cand starea ei inca nu se ameliorase, el a dus-o in cele din urma la o clinica, care a trimis-o imediat la spital "Sangeram pe haine. Toata lumea a putut sa o vada ", a spus ea.In timp ce sindicatele si ONG-urile subliniaza lipsa de securitate juridica a lucratorilor temporari, situatia este considerabil mai grava pentru lucratorii migranti fara acte care nu pot depune acuzatii pentru abuz fara a risca sa fie raportati la politie si deportati."Daca unui barbat ii place o angajata, el o hartuieste. Asa este ", a spus Hadiya, stand in fata casei sale, la aproximativ doi metri si jumatate de cel mai apropiat rand de tufe de afine acoperite cu plastic.Micul sopron in care locuieste este alcatuit din piese aruncate din sera, paleti din lemn si prelate din plastic.Cand viza de munca a lui Hadiya din Maroc a expirat acum doi ani, ea a ramas fara acte. De atunci, managerii i-au cerut in repetate randuri sa intretina relatii sexuale in doua dintre fermele unde a cules capsuni.Nu este clar cati lucratori migranti lucreaza in Spania.Anul trecut, organizatia caritabila catolica, Caritas, a estimat ca in Huelva, Almeria si Tenerife "mai mult de 12.000 de migranti traiesc in conditii extrem de insalubre, lipsit de acces direct la apa si canalizare si fara alte masuri preventive COVID-19"Un studiu publicat de Fundatia pentru Studii Economice Aplicate in acest an estimeaza numarul total de migranti fara acte care traiesc in Spania la 500.000.Potrivit unui briefing al Parlamentului UE din februarie, majoritatea lucratorilor straini legali din Huelva sunt "est-europeni, urmati de africani - in principal femei marocane - si latino-americani".Raportul a adaugat: "Sute de migranti sub-saharieni traiesc pe tot parcursul anului in santierele din apropierea campurilor. Modelul agricol al Spaniei a fost pus la indoiala de ani de zile din cauza conditiilor slabe de munca si de viata ale lucratorilor sai migranti", relateaza AlJazeera