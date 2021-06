Caz scandalos de hartuire la Timisoara: eleva cu nevoi speciale chinuita de doua colege in rasetele asistentei VIDEO

Politistii din Timisoara si Inspectoratul Scolar Timis au deschis o ancheta la Liceu, dupa ce jurnalistii tion.ro au publicat imagini care arata cum o eleva cu nevoi speciale este umilita de doua colege de clasa.Mama fetei a declarat pentru tion.ro ca fiica ei nu i-a povestit nimic, de frica: "Stiu doar ca e maltratata fiica-mea. Nu mi-a povestit nimic, e o fire mai tacuta, e cu retard mintal si cu sindrom hiperkinetic. Astazi am aflat, atata stiu ca una din fete are 18 ani si mai e o fata de 15 ani. Fata este in clasa a IX-a, asta s-a intamplat in laborator, nu inteleg unde a fost profesoara, de ce sunt nesupravegheati. Ii e si frica la fata sa imi spuna, pentru ca au amenintat-o, nici nu vrea sa-mi spuna. Astazi am primit filmuletele, le-a primit si fiica mea cea mare. Ne-am facut griji foarte mari pentru fata mica de 15 ani", a spus mama fetei agresate pentru tion.ro "In urma aparitiei in mass-media a unor imagini video unde s-au surprins scene in care o minora de 15 ani este agresata, va comunicam ca la nivelul sectiei 4 urbane Timisoara se afla in lucru un dosar penal intocmit sub aspectul savarsirii infractiunii de lovire sau alte violente, in cadrul caruia se fac cercetari pentru stabilirea situatiei de fapt si masurilor legale care se impun", au transmis reprezentantii IPJ Timis.